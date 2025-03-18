Серйозне применшення: вчені заявили, що людей на Землі на 50% більше, ніж вважається

Підрахунок людей, які проживають на нашій планеті, є титанічною працею через цілу низку причин. Однак нещодавно вчені виявили одну з них, яка може спотворити ці дані в більший бік щонайменше в половину.

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Нещодавнє дослідження з'ясувало, що дані про чисельність населення світу можуть бути істотно занижені, особливо щодо сільських громад. Наукова робота вчених показала, що кількість людей, які живуть у сільській місцевості, систематично занижується, причому розбіжності з офіційною статистикою становлять від 53 до 84%, пише New Scientist.

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Дослідники дійшли такого висновку, вивчивши дані 307 проєктів будівництва гребель у 35 країнах, включно з Китаєм, Бразилією, Австралією та Польщею, реалізованих у період з 1980 по 2010 рік. Вони порівняли дані про переселення з цих проектів із п'ятьма основними глобальними демографічними базами даних. Результати, опубліковані в журналі Nature Communications, показали, що навіть найточніші бази даних занижують чисельність сільського населення щонайменше наполовину.

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Такі фактори, як віддаленість, нечисленність населення та обмежена інфраструктура, ускладнюють комплексний збір даних, йдеться в дослідженні, проведеному Йосіасом Ланг-Ріттером і його співробітниками з Університету Аалто, Фінляндія. Як наслідок, сільські громади можуть бути позбавлені необхідних послуг і планування інфраструктури, оскільки розподіл ресурсів часто ґрунтується на цих оцінках чисельності населення, вважають автори.

Однак деякі демографи застерігають від припущень про те, що ці занижені дані істотно впливають на національні або глобальні показники чисельності населення. Вони стверджують, що, хоча регіональні розбіжності існують, вони не можуть істотно вплинути на загальні показники чисельності населення. Проте усунення цих неточностей має вирішальне значення для справедливого розподілу ресурсів і послуг.

Незважаючи на глобальні тенденції урбанізації, значна частина населення світу, як і раніше, проживає в сільській місцевості. Станом на 2018 рік майже 90% світового сільського населення проживало в Африці та Азії, причому найбільша чисельність сільського населення припадала на Індію і Китай.

Загалом, незважаючи на те, що точний вплив на глобальні демографічні показники залишається спірним, потенційний недооблік сільського населення наголошує на необхідності більш точних методів збору даних. Удосконалення цих методів необхідне для забезпечення справедливого доступу сільських громад до послуг та інфраструктури, сприяючи збалансованому розвитку в усьому світі.

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