Несподівана командна робота нейронів: учені дізналися, як наш мозок розрізняє шкоду і користь

Наш мозок є найскладнішою конструкцією у світі природи і вчені досі розгадують його таємниці. Нещодавно вони дізналися, як він вчиться розбиратися в небезпечних і корисних для нас діях і про те, як це можна застосувати для лікування ПТСР.

Related video

Щосекунди наш мозок зайнятий сортуванням того, що добре, а що погано. Це необхідно для виживання і закладено в нас еволюцією. Якщо щось здається хорошим, мозок говорить тілу, що потрібно прагнути до цього. Якщо відчуття погане, організм отримує попередження триматися подалі. Учені вже давно знають, що два види клітин мозку, звані нейронами D1 і D2, відіграють велику роль у цьому. Але досі вважалося, що вони працюють один проти одного, що спростувало недавнє дослідження, пише News Medical.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Група дослідників з португальського Університету Міньйо за підтримки фонду BIAL хотіла з'ясувати, як реагують ці важливі нейрони, коли мозок вчиться того, що йому подобається, а що викликає страх.

Використовуючи передову візуалізацію на живих мишах, вони спостерігали за тим, як сотні нейронів D1 і D2 вистрілюють, коли тварини відчувають як винагороду, так і неприємні відчуття. Те, що вони побачили, було несподіваним: замість того щоб боротися один з одним, обидва види нейронів спалахували — в один і той самий час, немов команда.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показало, що нейрони D1 і D2 реагують на хороші та погані речі, але по-різному. Коли щось, що раніше здавалося поганим, перестає бути таким, нейрони D2 допомагають мозку "відучитися" від цього страху.

Це має велике значення, особливо коли йдеться про психічне здоров'я. Люди з тривожністю або посттравматичним стресовим розладом часто намагаються перестати реагувати на речі, які нагадують їм про погані спогади, навіть якщо ці речі більше не є небезпечними.

Чудовим прикладом такої поведінки слугують феєрверки. Більшість людей думають про свято і радість, згадуючи їх. Але у тих, хто пройшов через війну і страждає на ПТСР, цей звук може викликати паніку і страх. Пам'ять мозку про небезпеку сильна, і якщо він не може її оновити, то продовжує посилати неправильні сигнали. Знання того, як нейрони D2 допомагають змінити це повідомлення, може призвести до поліпшення лікування цих станів.

Це дослідження допомогло вченим пояснити, чому мозок може змінювати свою думку про те, що безпечно, а що ні. Воно також показало, що клітини мозку не завжди виконують просту поверхневу роботу. Вони можуть працювати разом складним чином, щоб допомогти людям вчитися на досвіді.

Дослідження було проведене спільними зусиллями вчених з Португалії та США, включно з командами з Колумбійського університету та Інституту Аллена. Воно також фінансувалося Європейською дослідницькою радою, Фондом la Caixa і Португальським фондом науки і технологій.

Раніше Фокус писав про виявлення рідкісного гена, що дає надію на лікування хвороби Альцгеймера. Відкриття колумбійця, який десятиліттями не піддавався хворобі Альцгеймера, незважаючи на генетичну схильність, призвело до інтригуючих відкриттів у нашому розумінні цього захворювання.

Також Фокус писав про сім простих звичок, що поліпшують роботу мозку. Від щоденної навігації вулицями до спілкування з підлітками — мільйони щоденних активностей непомітно покращують його продуктивність.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.