Початок уже покладено: які виклики стоять перед наукою, що воскрешає вимерлих тварин

Прагнучи подолати прірву між вимиранням і відродженням, вчені розпочали нову наукову роботу, яка стирає межі між минулим і сьогоденням. Одним з останніх досягнень у цьому напрямі стало створення генетично модифікованих мишей, що мають риси, які нагадують давно зниклого шерстистого мамонта. Однак разом із проривом наука зіткнулася з цілою низкою проблем.

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Про це пише ScienceNews.

Дослідники з біотехнологічної компанії Colossal Biosciences, розташованої в Далласі, успішно створили мишей з довгою, густою і шерстистою шерстю, схожою на легендарну шерсть шерстистих мамонтів.

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Відредагувавши одночасно сім генів в ембріонах мишей, команда вчених створила характеристики, пов'язані з адаптацією до холоду, як-от більш густе хутро і змінену структуру шерсті. Ці "колосальні шерстисті миші", як їх ласкаво охрестили, слугують доказом концепції методів генної інженерії, які одного чудового дня можуть сприяти воскресінню вимерлих видів.

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У лабораторії створили шерстистих мишей: наступні в черзі — мамонти (фото)

Генетичні модифікації були спрямовані на конкретні гени, які, як відомо, впливають на ріст і колір волосся. Наприклад, зміна гена FGF5, який регулює цикл росту волосся, призвела до появи мишей зі значно довшим хутром. Аналогічно, зміни гена MC1R вплинули на вироблення меланіну, що призвело до золотисто-коричневого забарвлення, яке спостерігається у сконструйованих мишей.

У результаті цих навмисних змін були отримані гризуни, які не тільки схожі на своїх доісторичних прообразів, а й володіють рисами, потенційно корисними для виживання в більш холодному середовищі.

Це досягнення стало важливою віхою в галузі генної інженерії, продемонструвавши можливість привнесення безлічі складних ознак шляхом точного редагування геному. Воно підкреслює потенціал таких методів для відтворення специфічних фенотипічних характеристик вимерлих тварин, що наближає до амбітної мети щодо усунення вимирання.

Однак шлях до воскресіння шерстистого мамонта пов'язаний із труднощами та етичними міркуваннями. Хоча шерстисті миші мають хутро, схоже на мамонтівське, вони не є гібридами мамонтів і мишей; скоріше, це моделі для вивчення прояву певних ознак.

Критики стверджують, що відтворення кількох фенотипічних ознак не дає змоги по-справжньому відродити вимерлий вид, оскільки екологічні ролі та поведінка таких істот складні й визначаються не тільки фізичними ознаками.

Крім того, ширші наслідки зусиль по боротьбі з вимиранням ставлять питання про збереження біорізноманіття та пріоритетність ресурсів. Деякі вчені стверджують, що зосередження зусиль на запобіганні вимиранню сучасних видів може бути більш актуальним, ніж спроби відродити давно зниклі.

Баланс між розвитком генетичних технологій і розв'язанням сучасних екологічних проблем залишається предметом постійних дебатів у науковому співтоваристві. У міру просування досліджень створення цих шерстистих мишей стає свідченням людської винахідливості та невпинного прагнення зрозуміти складну схему життя.

Незалежно від того, чи призведе ця робота зрештою до відродження шерстистого мамонта, чи просто прояснить складнощі генетичних маніпуляцій, вона, безсумнівно, додає важливий розділ в історію спроб науки відмотати назад час і побороти саму смерть.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

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