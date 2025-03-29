Ключовий момент старіння: вчені з'ясували, коли наш мозок особливо схильний до хвороб

Людський мозок, як і все інше тіло, піддається складному процесу старіння, який не має простої лінійної траєкторії. Але недавні дослідження все ж дозволили вченим виявити певні періоди життя, коли старіння мозку прискорюється, що може стати основою для майбутніх заходів, спрямованих на збереження когнітивних функцій.

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Про це пише IFLScience.

Комплексне дослідження, опубліковане в журналі PNAS, що включає дані функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) понад 19 000 осіб, виявило, що приблизно в 44 роки мозок починає швидше знижувати стабільність своїх нейронних мереж. Це прискорене старіння триває приблизно до 67 років, після чого до 90 років темпи зниження, мабуть, досягають плато. Ці дані свідчать про те, що в середині життя мозок стає особливо вразливим до вікових змін.

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Заглиблюючись у відкриті ними механізми, дослідники визначили, що нейронна резистентність до інсуліну робить значний внесок у прискорене старіння мозку. По суті, коли нейрони стають менш сприйнятливими до інсуліну, гормону, що бере участь у регулюванні нашого енергетичного обміну, їм стає важко отримати доступ до глюкози, необхідної для оптимального функціонування.

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Цей метаболічний стрес може призвести до руйнування нейронних мереж і зниження когнітивних здібностей, вважає доктор Ліліанна Р. Мухіка-Пароді, професорка біомедичної інженерії та авторка дослідження.

Щоб вивчити можливі варіанти втручання, автори дослідження вивчили вплив альтернативних джерел енергії на мозок у цей вразливий період середнього віку. Один із перспективних підходів передбачає використання кетонів, які утворюються під час розщеплення жирів і можуть слугувати альтернативним паливом для нейронів. На відміну від глюкози, кетони можуть використовуватися мозком без участі інсуліну, що дає змогу уникнути проблем, пов'язаних з інсулінорезистентністю.

Концепцію використання кетонів як альтернативного джерела енергії для мозку вже вивчали в різних контекстах, включно з кетогенними дієтами, які засвідчили потенційну користь у лікуванні неврологічних захворювань, як-от епілепсія і хвороба Альцгеймера.

У клінічному дослідженні вчених, у якому брала участь 101 людина різних вікових груп, вчені приймали кетонові добавки і спостерігали за їхнім впливом на стабільність мозкових мереж. Найпомітніші переваги спостерігалися у людей віком від 40 до 49 років, що збігається з виявленим критичним періодом прискореного старіння мозку.

Це дало змогу дослідникам припустити, що своєчасне дієтичне втручання в середині життя може сприяти енергетичному метаболізму нейронів і потенційно пом'якшити вікове зниження когнітивних здібностей.

Ці результати підкреслюють важливість метаболічного здоров'я для підтримки когнітивних функцій з віком. Вони також відкривають можливості для подальших досліджень дієтичних стратегій і втручань, які могли б підтримати здоров'я мозку в критичні періоди його вразливості, заявили автори.

Однак перш ніж вносити суттєві зміни у свій раціон або режим прийому добавок, слід обов'язково проконсультуватися з медичними працівниками.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.