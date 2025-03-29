Холодна вода змінює наше тіло: вчені розповіли про переваги занурення в неї

Занурення в холодну воду вже давно є предметом пильної уваги вчених, а деякі люди розповідають про її підбадьорливий вплив на організм. Нещодавно вони дізналися, як регулярний вплив холодної води впливає на наш організм на клітинному рівні.

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Про це пише University of Ottawa.

У дослідженні, проведеному постдокторантом Келлі Кінг і професором Гленом Кенні, та опублікованому в журналі Advanced Biology, взяли участь десять здорових молодих чоловіків, які щодня занурювалися на одну годину у воду з температурою 14 градусів протягом тижня.

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Аналіз крові до і після цього періоду виявив помітне посилення аутофагічної функції — життєво важливого процесу, під час якого клітини видаляють пошкоджені компоненти для підтримки здоров'я.

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Професор Кенні підкреслив, що повторний вплив холоду значно посилює цю систему клітинної утилізації, даючи змогу клітинам краще справлятися зі стресом. Спочатку інтенсивний холодовий стрес порушив процес аутофагії, але послідовний вплив протягом семи днів призвів до підвищення аутофагічної активності та зниження сигналів про пошкодження клітин.

Кінг зазначив, що до кінця дослідження клітинна толерантність учасників до холоду помітно покращилася, що дає змогу припустити, що така акліматизація може підвищити здатність організму справлятися з екстремальними умовами навколишнього середовища.

Крім клітинної стійкості, занурення в холодну воду пов'язане з різними перевагами для здоров'я. Дослідження показали, що вона може зменшити запалення і болючість м'язів після тренування, сприяючи відновленню м'язів. Крім того, регулярний вплив холоду може поліпшити настрій і знизити рівень стресу, що, можливо, пов'язано з вивільненням ендорфінів та інших нейрохімічних речовин.

Однак підходити до цієї практики потрібно з обережністю, заявили автори. Потенційні ризики включають гіпотермію і холодовий шок, особливо під час тривалого впливу або екстремально низьких температур та їхніх стрибків.

Людям із серцево-судинними захворюваннями або іншими проблемами зі здоров'ям слід проконсультуватися з медичним працівником, перш ніж братися до занурення в холодну воду.

Дослідження Університету Оттави дає наукове обґрунтування давнім твердженням деяких людей про користь занурення в холодну воду, показуючи його явну роль у зміцненні клітинних механізмів, які сприяють поліпшенню здоров'я і готують фундамент, що веде до довголіття. У міру того як ця практика набирає популярності, розуміння її впливу на організм стає все більш важливим аспектом систем охорони здоров'я по всьому світу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.