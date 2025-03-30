Підводний світ задихається: озера на Землі стрімко втрачають весь кисень

Під безтурботним серпанком земних озер розгортається тиха криза, що загрожує крихкому балансу водних екосистем по всьому світу. Нещодавнє дослідження виявило значне зниження рівня розчиненого кисню в усіх озерах планети.

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Про це пише ScienceAlert.

Проаналізувавши дані понад 15 000 озер за період з 2003 до 2023 року, автори дослідження, опублікованого в журналі Science Advances і проведеного під керівництвом географа Ібо Чжана з Китайської академії наук, виявили, що 83% цих водойм відчувають деоксигенацію. Середні темпи втрати кисню в цих озерах перевищують ті, що спостерігаються в океанах і річках, що підкреслює серйозність проблеми.

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Дослідження пояснює 55% цього зниження рівня кисню довгостроковим потеплінням клімату, яке знижує його розчинність у воді. Крім того, збільшення частоти та інтенсивності теплових хвиль призвело до зниження рівня кисню на поверхні на 7,7%, оскільки підвищена температура ще більше знижує розчинність кисню.

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На евтрофікацію, спричинену стоками поживних речовин із сільського господарства та іншими видами діяльності людини, припадає близько 10% від загальної втрати кисню, заявили автори.

Наслідки зниження рівня кисню дуже серйозні для всієї планети. Водні види, особливо ті, яким потрібна висока концентрація кисню, стикаються з втратою середовища проживання і підвищеною смертністю.

Так, у 2022 році в різних регіонах, наприклад у річці Одер у Польщі, було зафіксовано масову загибель риби. Ці події порушують місцеві екосистеми та чинять негативний вплив на рибальство та спільноти, що залежать від цих водних ресурсів.

Крім того, води, що залишилися без кисню, можуть призвести до утворення "мертвих зон" — ділянок, де рівень кисню занадто низький для підтримання життєдіяльності більшості морських організмів загалом.

Такі зони сприяють втраті біорізноманіття і можуть змінити структуру і функціонування водних екосистем. Крім того, низький рівень кисню може збільшити викид парникових газів, таких як закис азоту, що посилює зміну клімату.

Вирішення цієї проблеми потребує багатогранного підходу. Пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом скорочення викидів парникових газів має вирішальне значення для уповільнення потепління глобальних температур, вважають автори.

Впровадження стійких методів ведення сільського господарства для мінімізації стоку поживних речовин може допомогти зменшити евтрофікацію. Відновлення водно-болотних угідь і посадка підводної рослинності також можуть поліпшити якість води і підвищити рівень кисню в озерах.

Оскільки озера Землі продовжують втрачати кисень із загрозливою швидкістю, розуміння та усунення основних причин цього явища якнайшвидше вкрай важливе для збереження цих життєво важливих екосистем для майбутніх поколінь людей і тварин.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності і неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.