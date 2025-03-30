Залежність, що в'їлася в підсвідомість: чому користувачі смартфонів стають розсіяними

В епоху, коли цифрові пристрої стали невід'ємною частиною нашого життя, прагнення мінімізувати відволікаючі фактори часто змушує людей віддалятися від своїх смартфонів. Однак нове дослідження показало, що просто прибрати телефон у недоступне місце може бути недостатньо для зниження загального відволікання уваги.

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Про це пише ABC News.

Доктор Максі Хайтмаєр, соціальний психолог з Лондонської школи економіки, понад десять років присвятив вивченню взаємодії людини з технологіями. Його останнє дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Computer Science, включало спостереження за 22 молодими фахівцями, студентами та інформаційними працівниками, під час двох окремих п'ятигодинних робочих сесій.

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В одній сесії учасники тримали свої смартфони на відстані витягнутої руки, а в іншій — розміщували їх поза зоною доступу, що змушувало їх стояти і ходити, щоб дістати їх. Результати дослідження показали, що, коли смартфони були недоступні, учасники дійсно витрачали на них менше часу.

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Однак це скорочення не призвело до підвищення продуктивності; замість цього люди компенсували його, займаючись дозвіллям на ноутбуці, наприклад, переглядаючи соціальні мережі або відео.

Така поведінка підкреслює ширшу проблему: укорінені звички, пов'язані з використанням цифрових пристроїв. Доктор Хайтмаєр зазначає, що проблема полягає не в самих пристроях, а у звичках, які сформувалися у користувачів.

Він зазначає, що замість того, щоб робити перерви, пов'язані з фізичною активністю або соціальною взаємодією, люди часто переходять на цифрову взаємодію, що призводить до монетизації їхньої уваги.

Підтримуючи цю точку зору, нейробіолог Марк Вільямс з Університету Маккуорі пояснює, що постійні сповіщення привчають когнітивну мережу мозку перебувати в стані підвищеної готовності, знижуючи здатність концентруватися на тривалих завданнях. Цей вічний стан відволікання не тільки заважає продуктивності, а й сприяє розумовій втомі та підвищенню рівня стресу.

Наслідки цифрових відволікаючих чинників виходять за рамки однієї роботи, з'ясували вчені. Так, опитування, проведене Pew Research Center, засвідчило, що 72% американських учителів середніх шкіл вважають відволікання на мобільні телефони серйозною проблемою в класі, що підкреслює повсюдний характер цієї проблеми в різних умовах.

Для вирішення цих проблем необхідно не просто дистанціюватися від цифрових пристроїв. Експерти рекомендують дотримуватися практики розумного використання пристроїв, наприклад, відключати несуттєві сповіщення, створювати обстановку, що сприяє зосередженій роботі, і займатися автономною діяльністю, наприклад, читанням або фізичними вправами.

По суті, хоча смартфони та інші цифрові пристрої забезпечують безпрецедентну зручність і можливість під'єднання до соціальних платформ за секунди, їхнє використання суттєво впливає на увагу та продуктивність людей.

Усвідомлення та зміна цих звичок має вирішальне значення для формування більш здорових стосунків із технологіями та поліпшення загального самопочуття, заявили автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розвінчали популярний міф про мобільні телефони. Довгий час науковий світ і громадськість побоювалися телефонів, вважаючи, що через них можуть розвиватися серйозні проблеми зі здоров'ям, проте ВООЗ поставила крапку в цьому питанні.

А також Фокус писав про цікаве відкриття, пов'язане з онлайн-іграми. Дослідники провели комплексний аналіз комунікації та соціальної підтримки всередині ігрової онлайн-платформи.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.