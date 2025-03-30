Учені знайшли причину високого тиску: джерелом виявилася бутильована вода

У нашому світі пластикові контейнери та упаковка стали повсюдним явищем, пропонуючи зручність для зберігання продуктів і транспортування рідин. Однак останні наукові дослідження проливають світло на непередбачувані наслідки їх використання, особливо для нашого здоров'я.

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Про це пише Earth.

Дослідження, проведене під керівництвом доктора Йоханни Фішер з медичного факультету Дунайського приватного університету в Австрії та опубліковане в журналі Microplastics, поклало початок дискусії щодо впливу мікропластику на здоров'я серцево-судинної системи.

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Мікропластик, який визначається як частинки розміром менше 5 міліметрів, утворюється в результаті розпаду більших пластикових виробів і широко поширений у навколишньому середовищі, проникаючи в їжу, воду і повітря. Насторожує той факт, що ці частинки були виявлені в тканинах людини, включно з плацентою і кровотоком. Їхня присутність викликає побоювання у вчених через потенційний зв'язок із запаленням і гормональним дисбалансом.

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У дослідженні доктора Фішер вісім здорових дорослих людей отримали вказівку протягом чотирьох тижнів вживати виключно водопровідну воду, уникаючи бутильованих напоїв. Вимірювання артеріального тиску на початку, середині та наприкінці дослідження показало значне зниження діастолічного артеріального тиску в жінок.

Хоча у чоловіків подібних змін не спостерігалося, обмежена кількість учасників-чоловіків (три людини) свідчить про те, що для остаточних висновків необхідна ширша вибірка для спостереження.

Ці попередні результати вказують на взаємозв'язок між зниженням впливу пластику та покращенням показників серцево-судинної системи. Доктор Фішер наголосила на необхідності проведення масштабніших досліджень для кількісного визначення концентрації мікропластику в крові та подальшого з'ясування його потенційного впливу на кров'яний тиск.

Вчені також свого часу вивчали бляшки сонних артерій у 257 осіб, які зазнали ендартеректомії. Дослідники виявили мікропластик у 58% бляшок, до того ж у постраждалих ризик інфаркту, інсульту або смерті був у 4,5 раза вищим порівняно з тими, у кого мікропластику не було.

Дослідження вже виявляли ці частинки в різних тканинах людини, включно з легенями, печінкою та нирками. Їхня здатність долати біологічні бар'єри, такі як гематоенцефалічний бар'єр, викликає побоювання з приводу нейротоксичного впливу.

Крім того, мікропластик часто містить хімічні добавки, як-от фталати і бісфенол А (BPA), відомі своїми ендокринно-руйнівними властивостями, що потенційно може призвести до порушень репродуктивної функції та обміну речовин.

З огляду на потенційні наслідки для здоров'я, людям варто подумати про зниження впливу мікропластику, вважають автори. Прості заходи включають в себе вибір водопровідної води замість бутильованих напоїв, використання скляної або нержавіючої тари для зберігання їжі та напоїв, а також зведення до мінімуму використання пластикової упаковки. Крім того, вчені довели, що кип'ятіння і фільтрація водопровідної води видаляє до 90% нано- і мікропластику, що є практичним підходом до зниження його потрапляння в організм.

Раніше Фокус писав про те, що таке мікропластик і чим він потенційно небезпечний. Вчені пояснили, що з цим видом пластику не так і чому нам варто насторожитися.

Також Фокус писав про те, де осідає мікропластик у нашому організмі. Дослідники з'ясували місця нашого організму, де збирається все це пластикове сміття.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.