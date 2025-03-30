Забуття для них гірше за плювки в спину: вчені дізналися, як нарциси реагують на плітки

Те, як люди сприймають і реагують на те, що про них пліткують, багато що говорить про їхні глибинні риси характеру. Нещодавнє дослідження, проведене психологами з Університету Дьюка, Університету Міссісіпі та Університету Кайзерслаутерна-Ландау в Німеччині, вивчило цей феномен і виявило інтригуючі закономірності, особливо серед нарцисичних чоловіків.

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Про це пише PsyPost.

У дослідженні, опублікованому в журналі Self and Indentity, взяли участь 400 студентів коледжу, учасникам було представлено сценарії, що зображують різні форми пліток — позитивні, негативні, нейтральні або взагалі відсутні. Потім їх попросили висловити своє ставлення до кожного типу.

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Результати показали, що хоча більшість віддає перевагу позитивним пліткам, а не ігноруванню, люди з вищими нарцисичними рисами демонстрували унікальну відкритість до всіх форм пліток, включно з негативними. Це свідчить про те, що для нарцисичних особистостей будь-яка увага, незалежно від її характеру, слугує підтвердженням їхньої соціальної присутності.

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Відірвані від реальності та потенційно небезпечні: хто такі нарциси та як їх визначити

Нарцисизм, що характеризується грандіозністю, постійною потребою в захопленні та відсутністю емпатії, часто змушує людей прагнути бути в центрі уваги. Результати цього дослідження узгоджуються з попередніми дослідженнями, які вказують на те, що нарциси можуть відчувати підвищене фізіологічне збудження під час обговорення самих себе, що підкреслює їхнє вкорінене бажання привернути до себе увагу.

У дослідженні також були відзначені незвичайні гендерні відмінності: чоловіки загалом більш сприйнятливі до пліток, ніж жінки, особливо коли плітки мають нейтральний або негативний характер.

Учені дійшли висновку, що для деяких, особливо нарцисичних чоловіків, думка про те, що їх узагалі не обговорюють, є більш тривожною, ніж стати об'єктом негативних пліток.

Це підкреслює складний взаємозв'язок між нарцисизмом і поведінкою, спрямованою на привернення уваги, припускаючи, що для таких людей соціальну значущість підтримують не тільки за рахунок похвали, а й за рахунок дурної слави.

Ці висновки сприяють ширшому розумінню того, як риси особистості впливають на соціальну динаміку і сприйняття, підкреслюючи нюанси того, як люди шукають підтвердження і визнання у своїх соціальних сферах.

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