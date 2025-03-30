Знову отримав можливість ходити: чоловіка поставили на ноги унікальні "зламані" клітини

Нещодавно людина, паралізована через травму спинного мозку, знову знайшла здатність стояти без сторонньої допомоги після лікування інноваційними стовбуровими клітинами. Цей чудовий прорив став результатом нового клінічного випробування, проведеного дослідниками з Університету Кейо в Токіо.

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Про це пише Nature.

Під час дослідження, результати якого ще не доступні громадськості, у місця травм чотирьох учасників випробування було введено близько двох мільйонів індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS).

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Ці iPS-клітини, що являють собою дорослі клітини, перепрограмовані в ембріонально-подібний стан, перед трансплантацією були диференційовані в нейронні клітини-попередники.

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Мета випробування полягала в тому, щоб ці клітини-попередники розвинулися в нейрони і гліальні клітини, що сприяло б відновленню нейронів і функціональному відновленню. За рік спостереження у двох учасників спостерігалося помітне поліпшення рухових функцій, а одна людина змогла самостійно стояти. Також, за весь час дослідження не було зареєстровано жодного серйозного побічного ефекту.

Незважаючи на настільки обнадійливі результати, експерти закликають з обережністю ставитися до інтерпретації отриманих даних. Джеймс Сент-Джон, фахівець із трансляційної нейронауки з Університету Гріффіта, наголосив на необхідності проведення масштабніших досліджень, щоб визначити, чи можна віднести спостережувані поліпшення безпосередньо до лікування стовбуровими клітинами, оскільки не можна повністю виключити спонтанне відновлення.

Крім того, результати дослідження ще не пройшли експертну оцінку, що підкреслює необхідність їх подальшого підтвердження.

Це дослідження є продовженням зростаючого числа робіт з вивчення терапевтичного потенціалу iPS-клітин. У попередніх дослідженнях вивчали їхнє застосування для відновлення зору шляхом усунення ушкоджень рогівки і для лікування діабету 1 типу шляхом створення клітин, що виробляють інсулін.

Нинішнє випробування є значним кроком уперед у вивченні регенеративних методів лікування ушкоджень спинного мозку — стану, від якого тільки в США щорічно страждають близько 18 000 осіб.

Хоча шлях до створення остаточного лікування ще далекий від завершення, результати цього випробування дають проблиск надії людям, які постраждали від травм спини. Продовження досліджень і більш масштабні клінічні випробування будуть необхідні для повного розуміння ефективності та безпеки терапії на основі iPS-клітин, що сприяє регенерації нейронів і відновленню рухових функцій.

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