Нас почнуть годувати штучною рибою: вчені пропонують її на заміну справжній, що зникає

У пошуках більш екологічних та етичних джерел харчування культивовані м'ясо і риба стали перспективною альтернативою традиційним тваринним продуктам в очах вчених. Тепер вони хочуть нагодувати мільйони нужденних людей вирощеною в лабораторіях рибою.

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Про це пише IFLScience.

Крім екологічних переваг і благополуччя тварин, останні дослідження показують, що вирощені в лабораторних умовах морепродукти можуть принести несподівану користь здоров'ю, особливо людям з алергією на морепродукти.

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У центрі цього нового дослідження перебували вчені з Університету Джеймса Кука (JCU), які вивчають алергенний потенціал вирощеного японського вугра (унагі), що входить до складу різних кулінарних страв. Команда під керівництвом професора Андреаса Л. Лопати представила свої результати на Всесвітньому конгресі з алергії 2025, абстракт яких опубліковано в журналі Journal of Allergy and Clinical Immunology.

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Під час дослідження було вирощено клітини вугра і проаналізовано наявність 12 рибних алергенів, визнаних Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Міжнародною спілкою імунологічних товариств. Результати виявилися вражаючими: у вирощеному в лабораторії вугрі спостерігалося значне, до 1000 разів, зниження рівня парвальбуміну — переважного алергену риби, порівняно з його диким побратимом.

Це зниження відбулося без будь-яких генетичних модифікацій, що спростовує припущення про те, що культивована риба повторюватиме алергенний профіль звичайної риби.

Щоб оцінити практичні наслідки цих результатів, команда JCU провела дослідження з групою з понад 100 дітей, у яких було діагностовано алергію на рибу. Культивований вугор викликав мінімальні алергічні реакції або взагалі не спричинив їх, що свідчить про його потенціал як більш безпечного варіанту морепродуктів для алергіків.

З огляду на те, що на алергію на морепродукти страждає близько 1% населення планети, переважно підлітки та дорослі, ця розробка може значно розширити можливості вибору дієти для багатьох людей.

Оскільки світовий попит на морепродукти продовжує зростати, надмірний вилов риби призвів до скорочення багатьох популяцій диких риб, включно з такими видами, як американський вугор, який наразі вважається видом, що зникає. Використання культивованих морепродуктів може знизити навантаження на ці вразливі види, сприяючи збереженню і розвитку біорізноманіття.

Незважаючи на ці результати, на шляху до широкого розповсюдження та доступності вирощених у лабораторних умовах морепродуктів стоїть низка перешкод. Важливим кроком є схвалення регулюючих органів, причому такі країни, як Сінгапур і США, лідирують у дозволі на продаж вирощених штучно м'ясних продуктів.

І навпаки, такі регіони, як Італія, ввели заборону на використання вирощеного в лабораторії м'яса, посилаючись на різні побоювання.

У міру просування досліджень і розвитку нормативно-правової бази культивовані морепродукти можуть зробити революцію в харчуванні алергіків, водночас вирішуючи найважливіші екологічні та етичні проблеми, пов'язані з традиційною практикою рибальства.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.