Перетворив дихання на зброю: як васабі виробив свій унікальний механізм захисту

Серед десятків тисяч видів рослин деякі їхні захисні механізми еволюціонували неочікуваним чином, демонструючи незвичайну взаємодію між стратегіями росту та виживання. Нещодавні дослідження показали, що у рослин на кшталт васабі гени, які відповідають за розвиток стоми — крихітних пор на листках, необхідних для газообміну, були перепрофільовані для створення хімічних засобів захисту від травоїдних, що зіграло злий жарт.

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Про це пише Botany One.

В основі нового наукового відкриття лежить ген FAMA, добре відомий регулятор розвитку стоми. FAMA спрямовує диференціацію захисних клітин, які оточують кожну стомальну пору і контролюють її відкриття та закриття.

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Вчені виявили, що FAMA також відіграє ключову роль у формуванні клітин-мірозинів — спеціалізованих клітин, які виробляють мірозиназу, фермент, що відіграє важливу роль у захисній системі рослини. Коли травоїдні харчуються рослиною, мірозиназа взаємодіє з глюкозинолатами і виробляє токсичні сполуки, що відлякують хижаків.

Заглиблюючись у цю генетичну взаємодію, дослідники виявили ген, який отримав влучну назву WASABI MAKER (WSB), що безпосередньо активується FAMA. WSB служить найважливішим пусковим механізмом для розвитку клітин-мірозинів; рослини, позбавлені цього гена, не здатні утворювати ці найважливіші захисні клітини.

Ця знахідка підкреслює, як один генетичний шлях може впливати як на здатність рослини дихати, так і на її здатність захищатися, йдеться в їхньому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Plants.

Така генетична універсальність не тільки проливає світло на еволюційну історію захисних механізмів рослин, а й відкриває потенційні можливості для сільськогосподарських інновацій, вважають автори.

Розуміючи і потенційно маніпулюючи цими генетичними шляхами, вчені прагнуть підвищити стійкість сільськогосподарських культур до шкідників, зберігаючи водночас оптимальні функції росту і газообміну.

По суті, відкриття того, що гени, які регулюють такі важливі фізіологічні процеси, як дихання, були перепрофільовані для захисту, підкреслює дивовижну адаптивність рослин.

Ці знання не тільки збагачують наше розуміння біології рослин, а й відкривають шлях до створення культур, які будуть водночас продуктивними і стійкими перед обличчям мінливого клімату та еволюціонуючих загроз з боку травоїдних.

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