Спілкування вилікувало мозок: учені з'ясували, що екстраверти менше вживають антидепресанти

У тихих угорських містечках було виявлено тонкий, але глибокий зв'язок, що пов'язує широту кола спілкування з психічним благополуччям. Нещодавнє дослідження вчених проаналізувало дані 277 344 жителів цих невеликих населених пунктів і показало, що люди з дружніми зв'язками, які виходять за рамки їхнього безпосереднього місця розташування, рідше вдаються до допомоги антидепресантів.

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Про це пише PsyPost.

Соціальний капітал — термін, що охоплює мережі та відносини, які дають змогу суспільству функціонувати злагоджено, — відіграє в цьому контексті ключову роль. Він втілює в собі довіру, спільні цінності та взаємну підтримку, які скріплюють спільноти.

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Попередні дослідження постійно демонструють тісний зв'язок між високим рівнем соціального капіталу і поліпшенням психічного здоров'я, припускаючи, що міцні зв'язки в суспільстві можуть слугувати буфером проти депресії і тривоги.

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Угорське дослідження поглибило цей зв'язок, вивчивши соціальні мережі в Інтернеті та записи про призначення антидепресантів у період з 2011 по 2015 рік. Результати показали, що люди, об'єднані в тісні місцеві групи, де друзі також дружать один з одним, рідше вживають антидепресанти. Така згуртованість, ймовірно, забезпечує істотну емоційну підтримку, сприяючи поліпшенню психічного здоров'я.

Цікаво, що дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, також показало, що зв'язки з далекими знайомими і друзями, які мешкають в інших містах, були пов'язані зі зниженням ймовірності вживання антидепресантів.

Ці географічно різноманітні зв'язки були пов'язані з більш значним зниженням дозування антидепресантів у наступні роки, особливо серед молодих людей. Такі великі мережі можуть відкривати різні перспективи і можливості, збагачуючи соціальний досвід людини і підвищуючи її життєстійкість.

Це дослідження підкреслює, що структура і охоплення наших соціальних мереж можуть мати великий вплив на наше психічне здоров'я. Як глибина місцевих зв'язків, так і широта далеких сприяють створенню сприятливого соціального середовища, що потенційно знижує потребу в антидепресивних препаратах.

По суті, розвиток як тісних місцевих зв'язків, так і великих, географічно різноманітних дружніх стосунків може зіграти вирішальну роль у зміцненні психічного здоров'я і підвищенні загальної якості життя без приймання медикаментів, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, як вчені намагалися розплутати складний зв'язок між тестостероном, агресією і соромом. Провівши нове дослідження, вчені виявили, що тестостерон може бути невід'ємним наслідком нашої соціальної поведінки, даючи нам можливість агресивно відновити втрачений статус за потреби.

Також Фокус писав про особисті якості, які не дають нам вірити фейковим новинам. Згідно з дослідженням, проникливість відіграє вирішальну роль у здатності оцінювати точність інформації.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.