Це зберігалося в музеї: вчені знайшли жахливий артефакт XIX століття

У музеї Мойс Холл у Бері-Сент-Едмундсі, Англія, дослідники виявили книгу, покриту людською шкірою. Вважається, що знахідка переплетена шкірою Вільяма Кордера, сумнозвісного вбивці XIX століття, пов'язаного з сумнозвісним вбивством у Червоному сараї 1827 року.

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Про це пише Heritage Daily.

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Вільям Кордер, відомий репутацією шахрая, зустрічався з Марією Мартен, з якою начебто планував одружитися. Як зазначають історики, пообіцявши Мартен втекти з дому, він заманив її до Червоного сараю, місцевої пам'ятки Полстреду. Саме там він її застрелив, а сам втік до Іпсвіча.

Звідти злочинець надсилав листи сім'ї Мартен, в яких стверджував, що одружився з Марією та з нею все добре. Проте підозри наростали, аж поки мачуха померлої не розповіла про дивні сни, про те що Марію вбили, а тіло заховали у Червоному сараї.

Згодом їй вдалося переконати свого чоловіка перевірити ці сни й зрештою він знайшов тіло доньки. Кордера заарештували, визнали винним у Шир-Холі в 1828 році та публічно стратили перед аудиторією, яка, за оцінками істориків, налічувала до 20000 осіб.

Вважається, що віднайдена книга переплетена шкірою Вільяма Кордера. За словами співробітників музею, шкіра могла походити з того ж джерела, що й інша відома книга, яка вже виставлена в експозиції. "Візуальне порівняння шкіри першої та другої книги дозволяє припустити, що це одна й та сама шкіра", — заявили в музеї.

У цьому випадку друга книга, на відміну від першої, має шкіру лише на корінці та кутах. Вона десятиліттями залишалася непоміченою в офісі музею, не будучи внесеною до офіційної колекції.

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Вважається, що матеріал був подарований нащадками хірурга, який проводив розтин Кордера. Куратор музею пан Кларк пояснив, що такі "музейні втрати" часто пов'язані з предметами, загубленими або незареєстрованими в попередньому столітті.

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