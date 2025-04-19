Швидка ходьба виявилася корисною: вчені заявили, що вона зміцнює серце (дослідження)

Невелика зміна щоденних звичок може стати ключем до міцного і здорового серця, з'ясували вчені. Нещодавнє дослідження показало, що збільшення темпу ходьби може значно знизити ризик розвитку серцевої аритмії.

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Про це пише StudyFinds.

У комплексному дослідженні, опублікованому в журналі Heart, вчені з Університету Глазго (УГ) і установ, що співпрацюють з ними, під керівництвом доктора Пей Ціня, почесного наукового співробітника з УГ, проаналізували дані понад 420 000 учасників Біобанку Великої Британії.

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Учасники самостійно повідомили про свою звичайну швидкість ходьби, яку вони класифікували як повільну (менш як 4.8 км на годину), середню (5-6 км на годину) або швидку (понад 6 км на годину). У середньому за 13 років спостереження ризик розвитку порушень серцевого ритму у людей, які ходили у швидкому темпі, був на 43% нижчим, ніж у тих, хто ходив повільно. При цьому навіть у тих, хто ходив у середньому темпі, ризик знизився на 35%.

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У дослідження також були включені дані приблизно 82 000 учасників, які носили акселерометри на зап'ясті, забезпечуючи вченим об'єктивний вимір темпу і тривалості ходьби. Такий підгруповий аналіз підтвердив, що збільшення часу, проведеного при ходьбі в помірному або бадьорому темпі, корелює з 27% зниженням ризику аритмії. Примітно, що час, пройдений у повільному темпі, не давав таких самих захисних переваг.

Подальший аналіз показав, що близько 36% зв'язку між швидшою ходьбою і зниженням ризику аритмії можна пояснити поліпшенням метаболічного здоров'я і зменшенням запалення в різних ділянках тіла.

Учасники, які ходили бадьорим кроком, мали нижчий індекс маси тіла, меншу окружність талії, кращу силу хвата, а також більш здорові рівні жирів і глюкози в крові. Усі ці фактори впливають на стабільність серцевого ритму.

Захисні ефекти швидкої ходьби, що дали найзначніші переваги для здоров'я серця, були особливо виражені серед таких груп учасників:

жінок;

людей молодше 60 років;

учасників, які не страждають на ожиріння;

людей із високим тиском;

Порушення роботи серця, до числа яких належить і фібриляція передсердь, зростають в усьому світі, і ще 2019 року на них страждало близько 60 мільйонів осіб. Вони можуть призвести до серйозних ускладнень, таких як інсульт і серцева недостатність. Автори дослідження підкреслюють, що швидка ходьба являє собою просту і недорогу стратегію зі зниження цих ризиків, що підтверджує її включення до рекомендацій з охорони здоров'я населення.

Раніше Фокус писав про те, чому ж так важко ходити по піску. З одного боку, ходьба або біг по піску вимагає більше енергії, але з іншого боку, таким чином можна допомогти своєму організму відновитися після травм.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.