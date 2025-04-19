Від зовнішності залежало все: вчені з'ясували, які бороди викликають більше довіри

Ледь помітна тінь на щелепі може не тільки змінити зовнішність чоловіка, а й вплинути на довіру до нього оточуючих. Наявність і певний стиль волосся на обличчі може впливати на сприйняття надійності людини, заявили дослідники.

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Про це пише PsyPost.

У дослідженні, опублікованому в журналі Acta Psychologica, вчені з Папського католицького університету Парани в Бразилії та Університету Сетон Хол у США вивчали, як різні стилі волосся на обличчі та вік впливають на довіру в економічних обмінах.

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Учасники зіграли в гру, засновану на довірі, де вони вирішували, скільки грошей довірити людям, зображеним на фотографіях. На цих зображеннях були чоловіки з різним типом волосся на обличчі — чисто поголені, з легкою щетиною і з повною бородою, які виглядали або молодшими, або старшими за свій реальний вік.

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Результати дослідження виявили досить цікаві нюанси. Молоді чоловіки з легкою щетиною сприймалися як більш привабливі і, отже, їм довіряли більше грошей, ніж їхнім чисто поголеним або повністю бородатим колегам.

Однак цього ефекту не спостерігалося у чоловіків старшого віку, незалежно від того, яка в них рослинність на обличчі. Дослідники дійшли висновку, що підвищена довіра до молодих чоловіків зі світлою щетиною була опосередкована їхньою підвищеною привабливістю.

Ця наукова робота поглиблює концепцію "премії за красу", згідно з якою люди, яких вважають привабливішими, часто викликають сприятливіше ставлення в різних соціальних та економічних контекстах.

Тоді як попередні дослідження наголошували на перевагах привабливості, це дослідження говорить, що вони залежать від контексту і від таких чинників, як вік і особливий стиль догляду за зовнішністю.

У роботі вчених також зазначалося, що літнім людям, незалежно від наявності волосся на обличчі, у довгостроковій перспективі зазвичай довіряють більше грошей, ніж їхнім молодшим колегам. Це свідчить про те, що вік сам по собі може підвищувати ступінь довіри до людини, що узгоджується з тенденцією асоціювати вік із мудрістю та надійністю.

Ці висновки мають практичне значення, особливо для професіоналів, чия роль значною мірою залежить від встановлення довіри, як-от продавці, менеджери та консультанти, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що приваблює жінок більше: вуса чи борода? Результати дослідження показали, що рослинність на обличчі додає чоловікам шарму і робить їх більш сексуальними в очах жінок.

Також Фокус писав про небезпеки під час поцілунків, що виходять від бороди. Дівчатам варто обережно входити в тілесний контакт із бородатими чоловіками, особливо, якщо їм нічого не відомо про їхню гігієнічну рутину.