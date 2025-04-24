Хвостаті магніти: як наша прив'язаність робить наших улюбленців небезпечними для нас

Зв'язок між людьми та їхніми улюбленцями часто уявляється як джерело незмінного комфорту та емоційної підтримки. Однак нові дослідження показують, що ці стосунки можуть бути пов'язані зі складнощами, які можуть зашкодити психічному здоров'ю.

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Про це пише The Conversation.

У дослідженні, проведеному під керівництвом Брайана Н. Чина, доцента психології Трініті-коледжу, та опублікованому в журналі Human-Animal Interactions, вчені вивчили тонкощі взаємин людини і домашньої тварини.

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Опитавши понад 1000 власників домашніх тварин по всій території США, команда дослідників оцінила емоційну близькість учасників до своїх улюбленців, частоту взаємодії з ними та характер прихильності — стабільний або тривожний. Вони також оцінили вираженість симптомів депресії, щоб виявити закономірності, що пов'язують стосунки з домашніми тваринами з психічним благополуччям.

Результати дослідження показали, що люди, які відчувають тривожну прив'язаність до своїх улюбленців, що характеризується надмірним занепокоєнням з приводу розлуки або сумнівами у зворотній прив'язаності вихованця, з більшою ймовірністю повідомляли про симптоми депресії. І навпаки, люди з надійною прив'язаністю, що характеризується довірою і комфортом у стосунках, повідомляли про кращий стан психічного здоров'я.

При цьому частота взаємодії, наприклад, ігри або обійми з улюбленцями, не мала істотного впливу на стан психічного здоров'я, наголошуючи на тому, що якість прихильності має більше значення, ніж частота близьких взаємодій.

Несподіваною стороною дослідження стало те, що власники і кішок, і собак відзначали вищий рівень депресії порівняно з тими, у кого була одна домашня тварина. Хоча дослідження не встановило точної причини, воно припустило, що додаткові обов'язки та потенційні стреси, пов'язані з утриманням кількох домашніх тварин, можуть сприяти цій тенденції.

Ці висновки мають велике значення для інтеграції домашніх тварин у стратегії охорони психічного здоров'я, вважають автори. Результати свідчать про те, що просте володіння домашньою твариною не є панацеєю від емоційних розладів; скоріше, вирішальну роль відіграє характер зв'язку між людиною і твариною.

Під час проведення заходів з охорони психічного здоров'я за участю тварин зміцнення стабільної прихильності може мати вирішальне значення для забезпечення сприятливого результату, заявили вчені.

Оскільки суспільство продовжує сприймати домашніх тварин як невід'ємних членів сім'ї, розуміння динаміки наших стосунків стає дедалі важливішим.

Визнання та виховання здорової прив'язаності до домашніх тварин може не тільки поліпшити самопочуття їхніх власників, а й сприяти загальному здоров'ю та щастю самих тварин.

Раніше Фокус писав про тривожні сигнали, що подаються кішками, коли вони виють. Якщо тварина подає такий сигнал, то потрібно терміново звернути на це увагу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.