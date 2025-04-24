Дефіцит заліза губить дітям майбутнє: вчені дізналися про нову небезпеку для новонароджених

Тонкий дисбаланс у крові матері на ранніх термінах вагітності може мати довгострокові наслідки для серця її дитини. Нове дослідження виявило значний зв'язок між материнською анемією та вродженими вадами серця у новонароджених.

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Про це пише UPI.

У дослідженні, опублікованому в журналі BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, було проаналізовано історії хвороби понад 16 000 жінок у Великій Британії.

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Вчені виявили, що 4,4% матерів, чиї діти народилися з вродженими вадами серця (ВВС), страждали на анемію на ранніх термінах вагітності, порівняно з 2,8% матерів, чиї діти народилися без вад серця. Після коригування на різні фактори, дані показали, що анемія в перші 100 днів вагітності була пов'язана з 47% збільшенням ризику ВВС у потомства.

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Вроджені вади серця — найпоширеніший тип вроджених дефектів, що трапляється щонайменше в одного з кожних 150 новонароджених у Великій Британії. Він є однією з основних причин дитячої смертності та може призвести до довічних проблем зі здоров'ям.

Результати дослідження дали змогу вченим припустити, що материнська анемія може бути причиною приблизно одного з 20 випадків ВВС в одній лише Великій Британії.

Анемія під час вагітності часто спричинена дефіцитом заліза, на частку якого припадає близько двох третин випадків у всьому світі. Залізо має вирішальне значення для виробництва гемоглобіну — білка в червоних кров'яних тільцях, що переносить кисень.

Під час вагітності об'єм крові жінки збільшується, щоб підтримати плід, який росте, що підвищує потребу в залізі. Якщо ця потреба не задовольняється, це може призвести до анемії, що потенційно впливає на розвиток плода.

Доктор Дункан Б. Спарроу, старший автор дослідження і науковий співробітник Оксфордського університету, наголосив на важливості отриманих результатів: "Ми вже знаємо, що ризик вроджених вад серця може підвищуватися під впливом різних чинників, але ці результати розвивають наше розуміння анемії та переносять його з лабораторних досліджень безпосередньо в клініку. Знання про те, що рання материнська анемія така шкідлива, може змінити ситуацію в усьому світі".

Він додав, що широке поширення добавок заліза серед жінок, як під час спроби зачати дитину, так і під час вагітності, може допомогти запобігти вродженим вадам серця у багатьох новонароджених ще до їхнього розвитку.

Дослідники рекомендують провести подальші вивчення цього феномена, щоб підтвердити, чи є дефіцит заліза конкретною причиною спостережуваного підвищення ризику ВВС. Якщо це підтвердиться, можна буде провести клінічні випробування для вивчення ефективності добавок заліза як профілактичного заходу.

З огляду на те, що анемія — поширене захворювання, яке піддається лікуванню, такі втручання можуть мати глобальні наслідки для громадської охорони здоров'я, особливо в країнах із низьким і середнім рівнем доходу, де хвороба під час вагітності більш поширена.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що повні вагітні жінки передають ожиріння у спадок. Результати дослідження показали, що ожиріння і куріння матері під час вагітності значно підвищували ймовірність того, що діти страждатимуть на ожиріння у віці 16 і 42 років.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.