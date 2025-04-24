Пластик переживе навіть наших онуків: скільки насправді йому потрібно для розкладання

Ми легко захоплюємося зручністю пластику, надійністю зубної щітки або, здавалося б, нешкідливим стаканчиком із пінопласту, в який наливають ранкову каву. Але в кожного з цих предметів є спільна темна спадщина, яка починається не з моменту їхнього використання, а з того, що відбувається після.

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Про це пише BGR.

Ще довго після того, як багато пластикових виробів викидають, забувають або закопують у сміттєві баки і на пляжі, вони продовжують існувати. Тихо. Вперто. Протягом десятків і навіть сотень років.

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Пластик, на відміну від дерева, бавовни або паперу, створений для постійного використання. Це синтетичний полімер — штучний матеріал, створений для того, щоб протистояти деградації. Ця стійкість зумовлена його структурою: ланцюжки атомів вуглецю пов'язані так міцно, що природні процеси насилу можуть їх зруйнувати.

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Це сильний бік у дизайні продукції, але прокляття в утилізації відходів, що вражає всі області нашої планети. Сьогодні переробляється лише 9% пластику, виробленого в усьому світі. Решта потрапляє на звалища, у сміттєспалювальні печі або, що ще більш тривожно, просто забруднює навколишнє середовище.

Інфографіки, на які посилається Visual Capitalist, показують протверезні строки розкладання пластику — строки, які перетворюють повсякденну зручність на майже безсмертного ворога всього живого:

пластикові пакети — 20 років;

— 20 років; кавові стаканчики з пластиковою підкладкою — 30 років;

— 30 років; пластикові соломинки — 200 років;

— 200 років; кільця від банок газованої води — 400 років;

— 400 років; пластикові пляшки — 450 років;

— 450 років; зубні щітки та одноразові підгузки — 500 років;

— 500 років; пінополістирол — 500 років;

— 500 років; рибальська волосінь — 600 років;

Але розпад — це ще не кінець шляху пластику і не його найстрашніший бік. Ці предмети не зникають, а трансформуються. Протягом століть вони розпадаються на мікропластик, невидимий оку, але всюдисущий в екосистемах.

Їхні сліди були виявлені в океанах, ґрунті, їжі, яку ми їмо, і, що викликає тривогу, в людському мозку. Їхня повсюдна присутність викликала серйозні питання про довгострокові наслідки для здоров'я і біологічний вплив у науковому світі.

Інфографік, що показує скільки різні пластикові продукти можуть існувати в природі Фото: visual capitalist

Навіть незважаючи на десятиліття зусиль з переробки, правда залишається правдою: більшість пластику можна переробити тільки один або два рази, перш ніж його якість погіршиться. Після цього він приєднується до решти відходів.

Оскільки пластик продовжує зживати свою корисність упродовж століть, дослідники прагнуть інновацій — біорозкладних і саморозкладних альтернатив та більш стійких матеріалів, які одного разу зможуть замінити своїх шкідливих довгоживучих попередників.

Одноразовий предмет, швидкоплинний за призначенням, але вічний за наслідками. Цей парадокс лежить в основі проблеми пластику — проблеми, що ґрунтується не тільки на матеріалі, а й на виборі, який робиться щодня.

Раніше Фокус писав про те, що таке мікропластик і чим він потенційно небезпечний. Вчені пояснили, що з цим видом пластику не так і чому нам варто насторожитися.

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