Вибуховий фінал: як поховання Папи Пія XII обернулося аномальною трагедією

В архівах нашого світу не так багато історій, у яких благоговіння і відраза перепліталися б так різко, як у посмертній подорожі Папи Пія XII. Його смерть у жовтні 1958 року не тільки ознаменувала кінець папської ери, а й відкрила застережливу розповідь про те, як небезпечно відступати від перевіреної часом практики поховання.

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Про це пише IFLScience.

Папа Пій XII, уроджений Еудженіо Пачеллі, висловив бажання бути похованим "у тому ж стані, в якому його створив Бог", відмовившись від традиційного видалення внутрішніх органів під час бальзамування.

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Це нестандартне і делікатне завдання було доручено його особистому лікарю, доктору Ріккардо Галеацці-Лізі, який запропонував нетрадиційний метод консервації.

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Черпаючи натхнення в стародавніх обрядах, Галеацці-Лізі обгорнув тіло понтифіка шарами целофану, просоченого сумішшю олій і смол, прагнучи виконати побажання Папи і при цьому зберегти його останки.

Однак цей метод виявився катастрофічно неадекватним і запустив руйнівний ланцюжок подій. Відсутність внутрішньої консервації давала змогу природним процесам розкладання, автолізу і гниття, протікати безконтрольно.

Проблема ускладнювалася тим, що герметична целофанова упаковка створювала анаеробне середовище, прискорюючи утворення газів усередині тіла. Коли Папа лежав у стані спокою, цей внутрішній тиск призвів до розриву грудної порожнини, внаслідок чого сталася жахлива сцена, коли частини його тіла, включно з носом і пальцями, відокремилися, а шкіра набула зеленувато-чорного відтінку.

Аромат у кімнаті, де стався своєрідний "вибух", був настільки сильним, що швейцарські гвардійці, які перебували неподалік, за повідомленнями, непритомніли, і для підтримання пильності їх доводилося міняти кожні п'ятнадцять хвилин.

У відчайдушній спробі врятувати ситуацію команда бальзамувальників нанесла на труп, що руйнується, формалін і вату і виготовила воскову маску, щоб повернути йому подобу гідності для загального огляду.

Скандал вийшов за рамки фізичного розкладання. Доктор Галеацці-Лізі зазнав осуду не тільки за невдале бальзамування, а й за порушення конфіденційності: він продав пресі фотографії та звіти про останні хвилини життя Папи. У результаті його звільнили зі своєї посади, довічно позбавили права на в'їзд до Ватикану, а Римська медична асоціація позбавила його медичної ліцензії.

Цей епізод підкреслює критичну важливість дотримання встановлених протоколів бальзамування, особливо для публічних фігур, чиї тіла піддаються тривалій демонстрації.

Він слугує суворим нагадуванням про те, що навіть добромисні відхилення, не підкріплені науковим підходом, можуть призвести до непередбачених і сумних наслідків.

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