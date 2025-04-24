Уся причина в холодильнику: експерт розповіла, чому цибуля швидко псується і як цього уникнути

Захована в шухляду холодильника, цибуля часом здається нам безпечною і захищеною, але те, що починається як акт її збереження, часто призводить до розчарування: м'яка шкірка і їдкий присмак ранньої гнилі. Експерти розповіли, у чому причина такого результату.

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Про це пише The Mirror.

Фахівець зі збереження продуктів, Мелісса Алінк, застерігає від поширеної кухонної помилки — зберігання в холодильнику цілої цибулі. Всупереч думці багатьох, холодне середовище холодильника насправді прискорює ті самі процеси, які він має уповільнювати.

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Холодна температура порушує природний метаболізм цибулі, прискорюючи перетворення крохмалю на цукор. Це не доброякісний процес, каже Алінк. Це біологічна реакція, на кшталт останнього кроку на виживання овоча, який все ще живе метаболізмом, яка перетворює тверду цибулину на кашоподібне місиво.

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Як і багато інших коренеплодів, цибуля продовжує дихати після збирання врожаю. Це дихання — процес, під час якого споживається кисень і виділяється вуглекислий газ, підтримує життя й активність клітин.

Але в умовах холоду внутрішні системи цибулі спрацьовують неправильно, сприймаючи холод за загрозу. Унаслідок цього відбувається перевиробництво цукрів, які руйнують стінки клітин, що призводить до розм'якшення текстури та прискорення псування.

Однак температура — це тільки частина цього руйнівного рівняння. Вологість, ще один підступний винуватець псування продуктів, прискорює цей процес, сприяючи зростанню цвілі та бактерій. У цьому багатому вологою середовищі навіть найкращі наміри можуть бути зведені нанівець.

Алінк підкреслює, що цибуля має зберігатися в сухому, темному і добре провітрюваному місці — в умовах, що імітують підземний спокій, який він колись знав. Вона вказує на такі альтернативи, як сітчасті мішки, дротяні кошики або навіть нейлонові панчохи для тих, хто серйозно ставиться до термінів зберігання.

Цікаво, що цибуля реагує на тепло зовсім по-іншому. Замість того щоб розм'якшуватися, вона спрямовує свою енергію на ріст, пророщуючи зелені пагони в спробі відновитися.

Хоча ці пагони їстівні, їхня поява означає, що цибуля вже витратила свої запаси цукру, залишивши після себе більш різкий і гіркий смак. Це природний спосіб переробки, хоча й не найідеальніший для приготування їжі.

Проте не вся цибуля однакова за своїми потребами у зберіганні. Нарізана або очищена цибуля без винятку має зберігатися в холодильнику. Їхня відкрита м'якоть, вразлива для швидкого вторгнення мікроорганізмів, вимагає герметичного середовища.

Алінк радить щільно загортати використану цибулю і зберігати її в герметичних контейнерах або пакетах на блискавці, щоб зберегти її свіжість і безпеку.

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