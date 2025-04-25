Що було насправді: вчені наблизилися до розгадки таємниці моторошного поховання зі Словаччини

У 2022 році поблизу словацького міста Врабле дослідники виявили масове поховання 38 осіб, причому 37 з них були обезголовлені. Місце знахідки, яке датується періодом між 5250 і 4950 роками до нашої ери, викликало обговорення серед вчених.

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Про це пише IFLScience.

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За словами професора, доктора Мартіна Фурхольта, який очолював проєкт, знахідка перевершила всі їхні очікування. Скелети знайшли в заплутаній купі на площі близько 15 квадратних метрів, що ускладнювало розрізнення окремих осіб.

"У масових похованнях з нечітким розташуванням ідентифікація особи зазвичай базується на черепі, тому ця знахідка є особливо складною ситуацією під час розкопок", — додав Фурхольт.

Стан і розташування кісток викликав запитання: чи було це результатом насильства, хвороби або якогось ритуалу? Антропологиня Катаріна Фукс з Кільського університету припустила, що процес поховання міг бути складним.

Деякі кістки були розташовані не в анатомічному порядку, що вказує на те, що вже розкладені останки могли бути перекладені. Крім того, збереження першого шийного хребця в деяких тілах свідчить про те, що голови були видалені обережно, що ставить під сумнів теорію масової страти.

Деякі кістки були розташовані не в анатомічному порядку, що вказує на те, що вже розкладені останки могли бути перекладені Фото: Institute for Pre- and Protohistoric Archaeology/Kiel University

Одна з основних теорій полягає в тому, що це місце відображає культурну практику, а не масове вбивство. Дослідники припускають існування "культу смерті", коли черепи були видалені як частина церемонії або духовної традиції. Це підтверджується станом деяких кісток, які натякають на навмисну посмертну обробку.

Подальший аналіз, зокрема аналіз ДНК, радіовуглецевий аналіз і дослідження стабільних ізотопів, може виявити, чи були ці люди з однієї громади, чи мали вони спільні родинні зв'язки та чи померли від хвороби. Вчені також можуть визначити, чи поховання відбувалися одномоментно, чи впродовж тривалого періоду.

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Розуміння того, що сталося в цьому місці, може змінити уявлення про те, як ранньоєвропейські суспільства ставилися до своїх померлих.

Незалежно від того, чи це було зумовлено вірою, необхідністю чи конфліктом, поховання з Врабле відкриває можливість дослідити те, як люди колись осмислювали смерть.

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