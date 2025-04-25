Небезпечний рак мозку розкрив свою вразливість: учені з'ясували спосіб боротьби з медулобластомою

У небезпечному й агресивному світі дитячих пухлин головного мозку медулобластома являє собою особливо грізного супротивника, поширюючись на лептоменінгіс — ніжні мембрани, що огортають головний і спинний мозок. Однак учені дізналися, як можна змінити ситуацію.

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Про це пише eCancer.

Прогресування медулобластоми часто віщує похмурий прогноз, кидаючи виклик як лікарям, так і дослідникам. Нещодавні дослідження розкрили таємний зв'язок між пухлинними клітинами і навколишнім середовищем, проливаючи світло на потенційні терапевтичні шляхи її лікування.

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Спільне дослідження, проведене вченими з Медичного коледжу Бейлора, Техаської дитячої лікарні та Лікарні для хворих дітей у Торонто, опубліковане в журналі Nature Cell Biology, присвячене вивченню цього феномена.

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Команда, до якої входять доктор Майкл Д. Тейлор і доктор Намал Абейсундара, зосередилася на взаємодії між метастатичними клітинами медулобластоми і лептоменінгеальними фібробластами.

Результати дослідження показали, що пухлинні клітини виділяють тромбоцитарний фактор росту (PDGF) — білок, який рекрутує і перепрограмує ці фібробласти в пухлиноспецифічні менінгеальні фібробласти.

Ці перепрограмовані клітини, своєю чергою, виробляють кісткові морфогенетичні білки (BMP4 і BMP7), сприяючи створенню сприятливого середовища для росту і поширення пухлини.

Це відкриття вказало вченим на раніше не визнаний каскад міжклітинних комунікацій, що включає PDGF і BMP-сигналізацію. Детальніше вивчивши цей шлях, дослідники виявили динаміку взаємодії між пухлинними клітинами та їхнім мікрооточенням, що дало їм змогу зрозуміти механізми, які лежать в основі прогресування лептоменінгеальних захворювань.

Дослідження також показало, що порушення цього зв'язку може перешкоджати прогресуванню хвороби. На тваринних моделях застосування антитіла, що нейтралізує рецептор PDGF, значно поліпшило показники виживання, що говорить про перспективність терапевтичної стратегії, спрямованої на взаємодію пухлини з мікрооточенням.

Крім медулобластоми, ці результати можуть мати і більш широкий спектр застосування. Такі види раку, як меланома і рак молочної залози, також метастазують у лептоменінгіс, що вказує на можливість аналогічних міжклітинних взаємодій. Таким чином, результати цього дослідження можуть стати основою для розробки підходів до лікування різних злоякісних новоутворень, заявили автори.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.