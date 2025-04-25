Меми перетворили на зброю: вчені заявили, що їх використовують для розпалювання конфліктів

Усе рідко починається з галасу. Перш ніж конфлікт виллється в насильство, він часто тихо закипає на задньому плані у вигляді недовіри в суспільстві, бурхливої риторики і невпинного потоку візуальної інформації, що розпалює ворожнечу і спотворює реальність. І меми є його центральною частиною, вважають учені.

Related video

Про це пише The Conversation.

Сьогодні підготовка до глобальних конфліктів дедалі частіше відбувається в соціальних мережах, а не на шепітких нарадах чи в заповнених димом військових кімнатах. На цифрових аренах, заповнених підробленими зображеннями, уїдливими мемами та відеороликами зі зброєю, цілі суспільства підштовхують до заворушень одним рухом пальця.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Що насправді означають ці візуальні сигнали і як вони діють як провісники політичного насильства — питання, на яке вчені починають відповідати з дивовижною ясністю.

Важливо

Учені з'ясували, які особисті якості не дають людям вірити фейковим новинам

Професор інженерного факультету Університету Нотр-Дам, Тім Венінгер, і Ернесто Вердеха, доцент кафедри досліджень миру і глобальної політики того ж вишу, входять до складу міждисциплінарної групи, що вивчає, як змінюється візуальний контент в Інтернеті під час політичних криз.

Їхнє дослідження, опубліковане в журналі Information, Communication and Society, засвідчило, що такі зміни не випадкові — вони мають систематичний, стратегічний і глибокий характер. Наприклад, за кілька днів до вторгнення Росії в Україну 2022 року російські мікроблогери заполонили застосунок для обміну повідомленнями Telegram маніпульованими зображеннями та підбурювальними постами.

Сплеск активності був очевидним: загальна кількість повідомлень збільшилася майже на 9 000%, а кількість маніпуляцій із зображеннями — більш ніж на 5 000%.

Цей приплив відредагованих зображень, від мемів, що вводять в оману, до глибоко спотворених фотографій, не був випадковістю. Це був розрахований маневр, щоб вплинути на сприйняття, виправдати агресію і виставити опонентів некомпетентними або нелюдськими.

Один із мемів висміював антипутінського журналіста Аркадія Бабченка, використовуючи накладений текст і підмінені обличчя, щоб принизити його інсценоване вбивство українською розвідкою. Фраза "геймери не вмирають, вони відроджуються" була не просто інтернет-гумором — це була риторична зброя, призначена для висміювання і делегітимації.

Щоб виявити і розшифрувати ці зображення, команда з Нотр-Дама використовувала набір інструментів штучного інтелекту, спеціально розроблених для виявлення цифрових змін. Але якими б просунутими не були ці системи, штучний інтелект сам по собі не може вловити політичні тонкощі або культурні відсилання, закладені в зображеннях.

Приклад обробки зображень за допомогою ШІ, розробленого вченими Фото: William Theisen

Наприклад, підроблене зображення президента Франції Макрона, який сидить поруч з українським чиновником, може бути відкинуте машиною. Однак для політолога це відображає спробу посіяти сумніви серед українців у європейській солідарності, протиставляючи сміливість однієї групи і нерішучість іншої.

Інновація команди полягає в об'єднанні обчислювальної потужності з людською проникливістю. ШІ групує візуально схожий контент, але розпаковувати сенс, пов'язуючи схеми маніпуляцій із ширшими наративами та геополітичними програмами, доводиться експертам-людям.

Таким чином, вони перетворюють дані на передбачення. Візуальні меми, які раніше вважалися цифровою дрібницею, тепер стають найважливішими індикаторами потрясінь, що насуваються.

Переконливим висновком є величезний масштаб візуальної інтернет війни. Лише в цьому дослідженні було проаналізовано понад 6 мільйонів повідомлень і 3 мільйони зображень із майже тисячі акаунтів Telegram. І це лише один куточок інтернету.

Оскільки світові конфлікти продовжують вестися не тільки за допомогою зброї, а й за допомогою пікселів, розуміння того, як зображення маніпулюють людьми, стає вкрай важливим. Для політиків ця робота пропонує більше, ніж просто розуміння — це система попередження, шанс помітити бурю до того, як вона вибухне.

Раніше Фокус писав про очевидні ознаки психопатії у людей. Психопати є досить небезпечними людьми, які вміють легко ховатися в суспільстві до моменту, коли стане занадто пізно.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.