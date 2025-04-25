Лише 300 грамів курки можуть убити нас: учені дізналися про нову небезпеку м'яса птиці

Курка часто є основною стравою на обідніх столах у всьому світі. Від смаженої курки з хрусткою скоринкою до філе грудки на грилі в салаті "Цезар" — важко заперечувати її універсальну привабливість. Однак нове дослідження розкрило її смертельну небезпеку для нас.

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Про це пише EatingWell.

Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients і проведене під керівництвом доктора Катерини Бонфігліо з Національного інституту раку "Фонд Паскаля", показало, що в людей, які споживали понад 300 грамів м'яса птиці на тиждень, ризик смерті від раку шлунково-кишкового тракту був на 27% вищим, ніж у тих, хто з'їдав менше 100 грамів.

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У дослідженні, в якому впродовж майже двох десятиліть спостерігали понад 4 000 осіб, використовували медичні інтерв'ю, муніципальні записи та стандартні вимірювання стану здоров'я для відстеження дієтичних звичок і стану людей.

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Хоча в дослідженні ретельно враховували вік, стать і попередні захворювання, його висновки залишаються обсерваційними і свідчать про кореляцію, а не про прямий причинно-наслідковий зв'язок.

У деяких випадках ризик, пов'язаний із високим споживанням м'яса птиці, виявився навіть більш вираженим, ніж із червоним м'ясом, особливо серед чоловіків, у яких ризик смерті від раку шлунково-кишкового тракту збільшувався більше, ніж удвічі, якщо високе споживання м'яса птиці.

Проте загалом раціон учасників схилявся до середземноморської дієти, яка зазвичай асоціюється з кращим здоров'ям, що ускладнює будь-які чорно-білі висновки.

Примітно, що в дослідженні не враховувалося, як готували птицю і чи піддавали її обробці. Це має значення, оскільки методи приготування їжі за високої температури, такі як гриль і смаження, можуть призвести до утворення канцерогенних сполук, таких як гетероциклічні аміни.

Минулі дослідження пов'язували їх із підвищеним ризиком розвитку раку шлунково-кишкового тракту. Крім того, часте вживання в їжу продуктів із птиці, які пройшли ультра-обробку, може призвести до появи додаткових жирів, солей і консервантів в організмі, що додає ще один рівень ризику.

Незважаючи на ці побоювання, курка, як і раніше, володіє цінними поживними речовинами, наприклад, вітаміном B12 і селеном, за умови помірного споживання і здорового приготування.

Різноманітність і спосіб приготування мають таке ж значення, як і кількість, вважають учені. Включаючи в раціон різні джерела білка, обмежуючи кількість оброблених продуктів і обираючи більш щадні способи приготування, як-от запікання або приготування на парі, ви зможете зберегти корисні властивості птиці, не піддаючи її ризику.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.