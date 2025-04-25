Із чашки Петрі прямо на стіл: японські вчені виростили м'ясо курки в біореакторі

Можливо, вона ще й не кудкудакає, але майбутнє штучної курки скоро може настати. Хоча ідея вирощеного в лабораторії м'яса витає на краю харчових технологій уже понад десять років, вона тільки зараз починає подавати ознаки виконання своїх сміливих обіцянок. Такою ознакою стали нещодавно вирощені вченими курячі нагетси.

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Про це пише Cosmos.

Донедавна шлях від чашки Петрі до обідньої тарілки був радше науковою фантастикою, аніж реальністю супермаркету, особливо коли справа доходила до створення висівок, які на дотик і під час жування були б схожими на справжні.

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Дослідники з Токійського університету, можливо, щойно вирішили найскладніший нюанс цієї проблеми. Їхня остання інновація, опублікована в журналі Trends in Biotechnology, може змінити ситуацію.

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Команда під керівництвом професора Шоджі Такеучі розробила "біореактор із порожнистих волокон" — спеціалізований пристрій, здатний виробляти понад 10 грамів цільного курячого м'яза.

На відміну від попередніх спроб, які в основному давали безструктурну кашку, ця система імітує найважливішу особливість живих організмів: судинні мережі. У біореакторі використовується понад 1000 напівпроникних порожнистих волокон, кожне завширшки лише 0,3 міліметра, для рівномірного доставляння поживних речовин через щільно запаковану тканину, подібно до того, як капіляри постачають м'язи справжніх тварин.

Ці волокна використовуються в системах фільтрації води та апаратах для діалізу — випадок, коли медична інженерія непомітно переходить у сферу виробництва м'яса. Проводячи середовище для вирощування клітин через ці найдрібніші трубки, система спонукає м'язові клітини рости товстими, вирівняними шарами, повторюючи структуру традиційних шматків м'яса, таких як куряча грудка.

Вирощене в біореакторі м'ясо, попри свої розміри, може стати справжнім науковим проривом Фото: Shoji Takeuchi, The University of Tokyo

Такеучі зазначає, що ключовим моментом було "розташування порожнистих волокон з мікроскопічною точністю", щоб поживні речовини потрапляли в кожну клітину, чого попередні спроби вирощування м'яса в лабораторних умовах значною мірою не досягли.

Однак попереду у вчених ще багато труднощів. Масштабування процесу для отримання більших шматків вимагає кращої доставки кисню, а видалення цих волокон нині — ручна і делікатна операція, і воно має бути автоматизованим.

Дослідники вивчають їстівні або перероблювані волокнисті матеріали і штучні переносники кисню, які функціонують подібно до червоних кров'яних тільців, щоб підвищити життєздатність.

Ці вдосконалення підуть на користь не тільки культивованому м'ясу: ті самі принципи можуть зіграти свою роль у регенеративній медицині та м'якій робототехніці, справивши широкий вплив за межами харчової промисловості.

Поки ця японська інновація перебуває на ранній стадії, хвиля культивованого м'яса вже досягла берегів Австралії та Нової Зеландії. Нещодавно Рада з харчових стандартів Австралії та Нової Зеландії (FSANZ) схвалила перший продукт із перепелів, вирощених у клітках, від австралійської компанії Vow Group, що відкриває шлях до виходу на ринок нових продуктів, вирощених у лабораторних умовах.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.