Не від світу цього: чому люди не мають волосяного покриву, подібного до інших тварин

Відповіді на деякі запитання приховані в самій структурі життя — у наших генах. І загадка того, чому люди ходять по Землі відносно безволосими порівняно з нашими кузенами-ссавцями, вже багато століть зберігається в цьому генетичному підпіллі.

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Про це пише The Conversation.

Густе хутро собак, котів чи горил здається втраченою еволюційною можливістю для людини. Але дослідники розгадали цю багатовікову загадку і знайшли відповідь, яка корениться скоріше в поті та виживанні, ніж в естетиці.

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Доцент кафедри обчислювальної та системної біології Піттсбурзького університету, Марія Чікіна, разом зі своєю командою приступила до масштабного дослідження, опублікованого в журналі eLife, порівнявши генетичні дані 62 різних ссавців.

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У результаті молекулярного аналізу живих істот, від броненосців до людини, вони виявили, що всі генетичні компоненти, необхідні для створення шуби на всьому тілі, як і раніше, перебувають у геномі людини. Різниця полягає в перемикачах: у людини багато хто з цих генів, пов'язаних із волоссям, просто вимкнені, або, як кажуть генетики, "знижені".

Волосся слугує не лише для естетичної привабливості — це найважливіший еволюційний інструмент. Воно регулює температуру тіла, слугує сенсорним продовженням шкіри, захищає від ультрафіолету і навіть допомагає ховатися і маскуватися.

Навіть у сучасних людей їхнє розташування з часом змінилося. Наприклад, більш густе волосся на голові слугує захистом від сонця, а більш грубе в ділянці пахв і паху сприяє терморегуляції, допомагаючи ефективніше розсіювати піт. Це дуже пристосована особливість, але еволюція вважала її менш важливою для Homo sapiens, коли вони мільйони років тому вийшли в африканську савану.

Близько семи мільйонів років тому людина відокремилася від шимпанзе та інших приматів. З цією розбіжністю з'явилася одна найважливіша перевага для виживання — пітливість. На відміну від більшості ссавців, у людини з'явилася велика кількість потових залоз, що дозволило ефективно виводити тепло через випаровування.

Втрата волосся на тілі сприяла цьому процесу. Фактично, ця особливість зіграла ключову роль у мисливських стратегіях, що ґрунтуються на витривалості, зокрема, в полюванні із завзятістю, коли ранні люди наздоганяли здобич, а не переганяли її.

Хоча у сучасних людей, як правило, на більшій частині тіла є лише тонке велусне волосся, рідкісні генетичні захворювання, такі як гіпертрихоз, різко пожвавлюють дрімаючі гени. Це рідкісне захворювання, іноді зване "синдромом перевертня", призводить до надмірного росту волосся по всьому тілу.

Історія Петруса Гонсальвуса, іспанця XVI століття з гіпертрихозом, який був подарований французькому двору в клітці та згодом став реальним натхненником казки "Красуня і чудовисько", ілюструє, наскільки потужно можуть прокинутися ці гени, що замовкли.

Еволюційний компроміс природи очевидний: скинувши густе хутро і посиливши систему внутрішнього кондиціонування, люди отримали перевагу у витривалості, що зрештою змінило біологію всього нашого виду.

Хоч як би дивно це звучало, але безволосся не було косметичним вибором — це була стратегія виживання, яка переписала правила нашого виживання.

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Також Фокус писав про те, що вчені розкрили способи позбавлення від сивини. Нове дослідження вчених вивчало складну тему реагування нашого волосся на стрес, а також методи його відновлення після важких життєвих ситуацій.