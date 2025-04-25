Близнюки захоплюють світ: сьогодні їх народжується на 30% більше, ніж будь-коли

Зараз народжується більше близнюків, ніж будь-коли за всю історію людства. Це зростання, зафіксоване в десятках країн, не є результатом випадковості або генетики, а являє собою вимірний результат того, як змінилася репродуктивна функція людини за останні десятиліття.

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Про це пише The Irish Times.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Human Reproduction, з 1980-х років кількість народжень близнюків у світі зросла більш ніж на 30%, і тепер щорічно народжується близько 1,6 мільйона близнюків.

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Професор Крістіан Монден з Оксфордського університету, який очолив дослідження, зазначив, що "відносна й абсолютна кількість близнюків у світі зараз вища, ніж будь-коли з середини XX століття".

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Дані, зібрані в більш ніж 100 країнах, показали, що зростання кількості близнюків майже повністю зумовлене збільшенням кількості братніх близнюків — близнюків, народжених із двох окремих яйцеклітин.

Основною причиною такого зсуву є зростаюче використання допоміжних методів репродукції, включно з екстракорпоральним заплідненням (ЕКЗ). Коли під час ЕКЗ імплантується більше одного ембріона — що часто робиться для підвищення шансів на вагітність, — ймовірність народження близнюків зростає.

За оцінками вчених, близько 30% вагітностей, що настали в результаті ЕКЗ, закінчуються багатопліддям, тоді як природна частота народження близнюків становить приблизно 1 на 80 пологів. Ця тенденція особливо помітна в регіонах із високим рівнем доходу, де лікування безпліддя доступніше.

Збільшення кількості близнюків не рівною мірою торкнулося всіх типів близнюків. Кількість монозиготних, або однояйцевих, близнюків залишається стабільною протягом довгого часу.

Це пояснюється тим, що однояйцеві близнюки з'являються випадково, коли одна запліднена яйцеклітина ділиться на дві, і на цей процес не впливають ні методи лікування безпліддя, ні вік матері.

Навпаки, зростання кількості дизиготних, або братніх, близнюків тісно пов'язане з такими зовнішніми факторами, як репродуктивні технології та збільшення середнього віку матерів — обидва ці фактори підвищують ймовірність подвійної овуляції.

В Африці, незважаючи на найнижчий доступ до лікування безпліддя, як і раніше, спостерігаються найвищі у світі показники природного народження близнюків, насамперед завдяки генетиці.

У країнах Центральної Африки кількість двійнят постійно перевищує 18 на 1000 пологів, що набагато вище за середньосвітовий показник. Водночас в Азії та Латинській Америці спостерігається найрізкіше зростання числа близнюків, зумовлене поширенням технологій допомоги під час вагітності в останні десятиліття.

Ще один фактор, що сприяє цьому демографічному зрушенню — відкладене батьківство. Літні жінки, особливо старші за 35 років, з більшою ймовірністю виділяють більше однієї яйцеклітини за цикл. Оскільки дедалі більше людей вважають за краще заводити дітей на пізніших етапах життя, часто за допомогою лікування безпліддя, ймовірність народження двійні природним чином зростає, підсумували автори.

Раніше Фокус писав про те, що деякі засоби гігієни можуть призводити до передчасних пологів. Про це йдеться в новому дослідженні.

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