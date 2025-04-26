Вакцина від лишаю може перемогти деменцію: вчені виявили її незвичайний вплив на наш мозок

Іноді найнесподіваніші союзники в боротьбі зі складними захворюваннями з'являються там, де їх ніхто не чекав. Так, нещодавно дослідники заявили, що вакцина від лишаю може допомогти в боротьбі з руйнівною хворобою мозку.

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Про це пише Prevention.

Згідно з недавнім дослідженням, опублікованим у журналі Nature, вчені виявили, що вакцина проти оперізувального лишаю може значно знизити ризик розвитку деменції.

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Під керівництвом Паскаля Гельдсетцера, кандидата наук, професора медицини Стенфордського університету, група дослідників представила дані, які свідчать про те, що щеплення від вірусу оперізувального лишаю може принести несподівану користь мозку.

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Гельдсетцер зазначив, що отримані ним результати вказують на ймовірний причинно-наслідковий зв'язок, заявивши, що захисний ефект вакцини "значно перевищує ефект наявних фармакологічних засобів від деменції".

Оперізувальний лишай, також відомий як оперізувальний герпес, виникає, коли вірус varicella-zoster, відповідальний за вітряну віспу, реактивується в більш пізньому віці. Захворювання вражає від 20 до 30% людей, особливо старших за 50 років, і часто проявляється у вигляді хворобливого висипу, що вкривається пухирями.

Ослаблена імунна система відіграє певну роль у його відродженні, а активність вірусу в нервовій системі давно підозрюють у тому, що він може сприяти розвитку неврологічних проблем, включно зі зниженням когнітивних здібностей.

Вакцина Shingrix — щеплення з двох доз, ефективність якого, за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), становить понад 90%, стала важливим кроком у профілактиці оперізувального лишаю, а тепер, можливо, і набагато більшим.

Дослідження, проведене вченими зі Стенфорда, відрізнялося від попередніх тим, що використовувало унікальну ситуацію в Уельсі, де вакцину проти оперізувального лишаю було введено в дію 1 вересня 2013 року, розділивши права на щеплення строго за датою народження.

Вивчивши медичні карти понад 280 000 дорослих, у яких спочатку не було деменції, дослідники виявили разюче зниження кількості діагнозів деменції на 20% серед тих, хто пройшов вакцинацію. Ефект виявився ще сильнішим у жінок, що, можливо, пов'язано з відомими біологічними відмінностями в імунних реакціях і характері захворювань у різних статей.

Аналіз медичних записів із таких країн, як Англія, Австралія, Нова Зеландія і Канада, підтвердив отримані результати, ще більше зміцнивши потенціал вакцини як засобу захисту від деменції.

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Доктор Маніша Парулекар, лікарка-геріатриня і директорка Медичного центру Університету Хакенсак, наголосила на важливості дослідження, зазначивши, що запалення нервової системи, спричинене оперізувальним лишаєм, може сприяти ушкодженню мозку і втраті пам'яті з часом.

Оскільки нині існує мало засобів для боротьби з деменцією, безпечна та наявна вакцина, що забезпечує навіть частковий захист, стала б грандіозним досягненням, вважають учені.

За даними NIH, 42% одних лише американців, старших за 55 років, можуть захворіти на деменцію. Зниження ризику на 20%, як передбачається в цьому дослідженні, може вплинути на мільйони життів у разі широкого застосування.

Хоча доктор Гельдсетцер наголошує на необхідності проведення остаточних клінічних випробувань для встановлення причинно-наслідкового зв'язку, перші дані свідчать про те, що звичайне щеплення від оперізувального лишаю може непомітно стати наріжним каменем у збереженні здоров'я мозку для майбутніх поколінь.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.