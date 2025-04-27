Запобігання нового покоління: вчені створили контрацептив для чоловіків, що діє 2 роки

Протягом десятиліть, коли йшлося про запобігання вагітності, майже вся відповідальність лягала на плечі жінок. Однак зараз намітився невеликий, але потенційно революційний зсув, який вперше в сучасній історії може покласти цей тягар на чоловіків.

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Про це пише Gizmodo.

У нещодавно опублікованому пресрелізі біотехнологічна компанія Contraline повідомила, що її експериментальний чоловічий контрацептив під назвою ADAM подолав критичний дворічний рубіж у першому клінічному випробуванні на людях.

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Хоча результати випробувань ще не опубліковані в жодному рецензованому науковому журналі, Contraline оголосила про плани представити докладніші результати на зустрічі Американської урологічної асоціації (AUA) 26 квітня.

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Імплантат ADAM діє шляхом введення водорозчинного гідрогелю у vasa deferentia — найважливіші трубки, якими сперматозоїди потрапляють з яєчок в уретру. Фізично блокуючи проходження сперматозоїдів без припинення еякуляції, ця незначна негормональна процедура може запропонувати чоловікам новий варіант довгострокової контрацепції, який перебуває між презервативами та постійною вазектомією.

Головний медичний директор компанії Contraline, Олександр Пастушак, висловив оптимізм, наголосивши, що ADAM було розроблено спеціально для дворічного терміну дії, що відповідає прямим відгукам, отриманим під час досліджень споживачів.

За словами творців, перші результати виявили таке: у двох учасників випробувань через 24 місяці було виявлено азооспермію — повну відсутність сперматозоїдів у спермі. Більш ранні дані свідчать про те, що ADAM забезпечує зниження кількості рухомих сперматозоїдів від 99,8 до 100 % вже через місяць після процедури.

Такі показники, за словами співзасновника і генерального директора Contraline Кевіна Айзенфратса, наближають продукт до рівня надійності, який зазвичай притаманний жіночим контрацептивам тривалої дії, як-от внутрішньоматкові спіралі — пристроям, яким довіряють мільйони жінок по всьому світу через їхню ефективність і довговічність.

Незважаючи на те, що на даний момент не було зареєстровано серйозних побічних ефектів або несподіваних проблем з безпекою, історія ADAM не позбавлена застережень. Джон Оутлі, професор Школи молекулярних біонаук Університету штату Вашингтон, зазначив, що, незважаючи на багатообіцяючі результати, наразі немає публічних доказів оборотності імплантату.

Він також задався питанням, як чоловіки відреагують на фізичне блокування шляхів сперматозоїдів у довгостроковій перспективі, і припустив, що багато хто з них, якщо їм нададуть вибір, віддадуть перевагу неінвазивним таблеткам або пластиру.

Це викликає серйозне занепокоєння, враховуючи, що чоловіки традиційно виявляють більшу нерішучість щодо хірургічних методів контрацепції порівняно з жінками.

Однак ширший погляд на сучасні тенденції в галузі контрацепції показує, що люди не так вже й противляться процедурним методам, як можна було б припустити.

У період з 2017 по 2019 рік, згідно з даними, 10,4% жінок у віці від 15 до 49 років обирали оборотні контрацептиви тривалої дії, як-от внутрішньоматкові спіралі або імплантати, що лише трохи поступається 14%, які покладалися на щоденні оральні контрацептивні таблетки.

Якщо ADAM зрештою виявиться безпечним, ефективним і справді оборотним, він справді може зайняти значну нішу, пропонуючи чоловікам варіант, що поєднує в собі сталість вазектомії та гнучкість сучасних протизаплідних імплантатів — те, чого давно не вистачало світу контрацепції.

Раніше Фокус писав про право на нормальне життя. У Великій Британії створюють тестостероновий пластир для жінок у менопаузі, який може стати як глобальною інновацією, так і зерном розколу серед вчених і співробітників сфери медицини.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.