Раптові провали в нікуди: вчені пояснили, чому ми випадково зависаємо посеред дня

Іноді наш розум здійснює "акт зникнення", який здається майже чарівним: думки, колись зайняті й галасливі, просто зникають, залишаючи після себе чистий пробіл посеред дня. І на це є незвичайна наукова причина.

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Про це пише The Debrief.

Така поведінка мозку — це аж ніяк не просте занурення в денні марення і не випадкове перемикання свідомості з однієї думки на іншу. Це щось глибше, спокійніше і досі недостатньо вивчене.

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Нова стаття, нещодавно опублікована в журналі Trends in Cognitive Sciences, присвячена цьому явищу, яке називається "вимкненням свідомості", і показує, що відсутність думок може бути набагато більш структурованим досвідом, ніж вважалося раніше.

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У статті, підготовленій міждисциплінарною командою нейробіологів і філософів з усього світу, було зібрано результати 80 досліджень, включно з власними роботами вчених з візуалізації мозку.

Співавторка роботи Дженніфер Віндт з Університету Монаша пояснює: "Такий досвід настільки ж інтимний і безпосередній, як і той, що пов'язаний із думками", наголошуючи на меті дослідників — зіставити "порожній розум" зі спорідненими станами, такими як медитація.

Замість випадкових прогалин, така порожнеча розуму пропонується як окремий стан, який ставить під сумнів припущення про те, що він завжди зайнятий якимись думками.

Використовуючи технології ЕЕГ і фМРТ для моніторингу активності мозку в реальному часі, дослідники виявили, що вимкнення свідомості часто слідує за періодами інтенсивного зосередження або позбавлення сну.

Мозок у ці моменти відображає патерни, які спостерігаються під час сонливості: серцебиття падає, зіниці звужуються, а складність сигналів мозку знижується, що свідчить про часткове відключення, яке нагадує "локальні епізоди сну".

Цей феномен на кшталт того, що крихітні, непомітні дрімоти відбуваються в різних ділянках мозку, в той час як людина, здавалося б, не спить і функціонує, подібно до того, як вночі частина міста може бути без світла, в той час як інші залишаються освітленими.

Цікаво, що вимкнення свідомості не завжди пов'язане з втомою. У деяких випадках воно виникає через надзвичайно швидке мислення, яке перевантажує мозок, призводячи до тимчасового вимкнення мови, пам'яті та центрів вольового контролю, таких як область Брока та гіпокамп. Це схоже на те, ніби мозок, перевантажений транспортом, просто тимчасово перекрив дороги, щоб розчистити затор.

Дослідження також показало, наскільки часто відбувається відключення свідомості — приблизно від 5 до 20% неспання. Особливо часто це відбувається під час виконання тривалих монотонних завдань або після напруженої роботи, і найчастіше це проявляється в людей із такими захворюваннями, як СДУГ, тривожний розлад і синдром Клейна-Левіна, рідкісний неврологічний розлад.

Провідний автор дослідження Томас Андрильон стверджує, що замість того, щоб розглядати вимкнення свідомості як глюк або ознаку неуважності, воно заслуговує на визнання як значущий і динамічний компонент людської свідомості.

Розуміючи безліч "відтінків" досвіду між повним усвідомленням і його порожнечею, вчені сподіваються розкрити багатші та нюансованіші моделі людського розуму.

Як красномовно висловилася команда, навіть тихі проміжки в нашому психічному житті можуть містити деякі з найглибших підказок про те, як насправді функціонує мозок.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.