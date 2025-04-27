Виганяв демонів і скоїв убивство: горе-екзорцист випадково позбавив життя матір і собаку

Щось давнє знову проникає в сучасне життя, і це не минає безслідно для декого. І в передмістях, і в містах поняття демонічної одержимості та відчайдушні, хаотичні спроби вигнати її, знову набирає сили. Нещодавно, такий "обряд" закінчився страшною трагедією.

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Про це пише People.

Минулого тижня Форт-Уерт, штат Техас, став останнім тлом для цього тривожного відродження небезпечної практики. Згідно з поліцейськими звітами, 23-річний Александер Вальдес, ймовірно, вбив свою матір, 58-річну Терезіту Сейсон, під час, як він висловився, "невдалого екзорцизму".

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Офіцери, які відреагували на анонімний дзвінок, знайшли Вальдеса закривавленим, стискаючи в руках Біблію. Він нібито сказав їм: "Це був екзорцизм", а потім непослідовно додав, що він займався чаклунством, щоб убити її.

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Вальдес, імовірно, записав усе, що відбувається, на відео і виклав його в Snapchat. Стурбовані глядачі вчасно попередили владу і розкрили жахливу сцену, в якій, за трагічною випадковістю, загинув і сімейний собака.

Цей жорстокий інцидент, хоча й шокуючий, є частиною ширшої тенденції, зафіксованої такими експертами, як Борис Гершман, дослідник у галузі соціальної економіки. У своїй роботі Гершман підкреслює, що віра в чаклунство та екзорцизм, як правило, зростає в періоди соціальних потрясінь, тривог і загального песимізму.

Фахівці в галузі психічного здоров'я стверджують, що подібні інциденти поглиблюються непрацездатною системою психіатричної допомоги, в якій люди, які потребують критичного втручання, часто залишаються поза увагою, що іноді призводить до летального результату. У такому кліматі стародавні страхи спливають на поверхню, маскуючись під нові тенденції та старі міфи.

Проблема посилюється появою нової породи псевдорелігійних авторитетів, які перетворили екзорцизм на видовище — і на бізнес-модель. Журналіст Сем Кестенбаум описав цей тривожний феномен у своєму глибокому дослідженні, познайомившись із такими постатями, як Грег Локк, проповідник із Теннессі, який організовує екзорцизм у прямому ефірі.

Локк, чий контент розмиває межі між релігійним завзяттям і політичною змовою, перетворив сучасні тривоги на медіаімперію з безпілотниками, знімальними групами, подкастами та книжками — всі вони пропонують так звані духовні зцілення нації, яка дедалі більше втрачає довіру до науки та уряду.

Атмосфера, якою користуються Локк та інші, дуже сильна. Як лаконічно висловився Кестенбаум, Америка почувається "проклятою землею" — на неї навалилися сатанинські паніки в передмістях, жорстокі соціальні заворушення, міські центри, що руйнуються, і всепроникні цифрові страхи.

У такій обстановці не дивно, що зневірені люди шукають потужні, нехай і помилкові, ритуали, щоб повернути собі хоч якесь почуття контролю, навіть якщо це веде їх страшними і трагічними шляхами, підсумовує журналіст.

Опитування, проведене 2020 року, показало, що віра в одержимість демонами — не рідкість у США: близько 40% дорослих підтверджують її існування. Стійкість надприродних вірувань, посилена економічною нестабільністю і соціальною роздробленістю, створює моторошне тло для подій, що розгорнулися у Форт-Верті, де справжні демони, що переслідують суспільство, можуть бути не надприродними, а структурними і психологічними.

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