Анестезія не така вже й "загальна": вчені заявили про її різний вплив на чоловіків і жінок

Спокійне занурення в несвідомий стан під час операції приховує цілий світ складнощів. Загальна анестезія, яка, як довгий час вважалося, діє на пацієнтів однаково, насправді може по-різному діяти на чоловіків і жінок, з'ясували вчені.

Related video

Про це пише Live Science.

Незважаючи на натяки на статеві відмінності, що з'являються, сучасна медична практика залишається незмінною і передбачає однакове ставлення до пацієнтів під час процедур незалежно від їхньої статі.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Доктор Еліша Петерсон, дитячий лікар-терапевт і доцент Університету Джорджа Вашингтона, зазначає, що нині дозування анестезії не коригується залежно від статі. Історично склалося так, що в більшості досліджень брали участь білі чоловіки, і досі бракує достовірних даних, отриманих від жінок різного походження.

Важливо

Сигарети, алкоголь та наркотики: як заборонені речовини потрапляли на МКС (фото)

Замість цього лікарі покладаються на моніторинг мозкових хвиль під час операції, щоб точно налаштувати дозування в режимі реального часу і мінімізувати такі ризики, як "усвідомлення анестезії" — рідкісне явище, коли пацієнти ненадовго приходять до тями, не відчуваючи болю.

Давнє дослідження, опубліковане в журналі British Journal of Anaesthesia, засвідчило, що жінки швидше прокидаються від анестезії, ніж чоловіки, особливо під час використання таких препаратів, як пропофол. Огляд 33 досліджень, проведений 2023 року й опублікований у тому ж журналі, показав, що жінки відчувають усвідомлення анестезії на 38% частіше, ніж чоловіки, хоча біль відзначався рідко.

Цікаво, що при цьому в дослідженні 2002 року, проведеному в Таїланді й опублікованому в журналі Journal of the Medical Association of Thailand, не було виявлено сильних статевих відмінностей, а основною причиною усвідомлення в невеликій кількості випадків була неадекватна анестезія.

Біологічні причини цих тенденцій дедалі більше вивчаються. Дослідження, проведене 2024 року на мишах і людях та опубліковане в журналі PNAS, засвідчило, що самки довше непритомніють і швидше приходять до тями, що, можливо, пов'язано з гормонами, такими як естроген і тестостерон, які впливають на такі ділянки мозку, як гіпоталамус.

Відмінності в дофамінових системах мозку, що регулюють збудження і неспання, також можуть тонко впливати на час відновлення у різних статей.

Незважаючи на зростаючу кількість доказів, доктор Петерсон наголосила, що коригувати дози анестезії залежно від статі поки не рекомендується через ризики, такі як небезпечне зниження кров'яного тиску.

Такі інструменти, як монітори мозку і ретельний аналіз вживання пацієнтами алкоголю, що відображає чутливість до анестетиків, пропонують безпечніші способи адаптації анестезії без ризику для безпеки пацієнта, поки майбутні дослідження не дадуть чіткіших відповідей.

Раніше Фокус писав про те, що новий зомбі-наркотик уже забрав перше життя за межами США. Наркотик вже пробирається в бік Європи, маючи на своєму рахунку вже одне забране життя на шляху до нового регіону.

Також Фокус писав про те, що Австралія схвалила використання наркотиків для боротьби з депресією і ПТСР. Країна зробила історичний крок у лікуванні психічних захворювань, дозволяючи використання МДМА і псилоцибіну в медичних установах, хоча довгострокові наслідки цього будуть відомі не скоро.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.