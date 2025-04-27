Спогади в обмін на бургер: учені виявили нову небезпеку шкідливої їжі

За спокусою ласощів із високим вмістом цукру або жирної закуски ховається вплив, набагато глибший за розширення талії або цокання серця, з'ясували вчені. Без зайвого попередження, ці поблажки можуть непомітно порушити здатність розуму зберігати і витягувати дорогоцінні спогади.

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Про це пише Cosmos.

Група австралійських дослідників прояснила, наскільки сильно дієта може впливати на гостроту розуму, і показала, що погіршення стану починається задовго до появи видимих ознак порушень, таких як збільшення ваги.

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Дослідження, опубліковане в International Journal of Obesity і проведене під керівництвом доктора Домініка Трана із Сіднейського університету, надало нового відтінку добре відомим небезпекам насичених жирів і рафінованого цукру.

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Команда Трана виявила, що ці продукти, сумно відомі як фундамент для ожиріння, серцевих і ракових захворювань, також непомітно підточують розумові здібності та провокують порушення роботи мозку.

"Ми також знаємо, що ці нездорові звички харчування прискорюють настання вікового зниження когнітивних здібностей у людей середнього і старшого віку", — поділився Тран, наголосивши, що навіть діти і підлітки не залишаються осторонь.

Гіпокамп, ніжна структура у формі морського коника, розташована глибоко в скроневих частках мозку, особливо вразливий і страждає задовго до того, як вага тіла покаже тривожне збільшення.

Професор Фредерік Меньє з Інституту мозку при Квінслендському університеті, хоча й не брав безпосередньої участі в дослідженні, додав важливий контекст. На думку Меньє, нейрозапалення, версія набряку мозку після травми, призводить до погіршення просторової пам'яті, коли в раціоні є велика кількість насичених вільних жирних кислот, що зазвичай містяться в жирному м'ясі та оброблених продуктах.

Проблема ускладнюється тим, що дієти з високим вмістом жирів знижують рівень нейротрофічних чинників — молекулярних хранителів росту нейронів і формування пам'яті, і навіть можуть сприяти розвитку резистентності мозку до інсуліну.

Однак, як зазначив Меньє, важливо розуміти, що не всі жири — лиходії: власне виробництво мозком вільних жирних кислот, як і раніше, необхідне для здорової роботи пам'яті.

У дослідженні Трана, яке вийшло за рамки моделі гризунів, узяли участь 55 студентів університету віком від 18 до 38 років, яким було запропоновано пройти лабіринт віртуальної реальності.

Під час семи випробувань перед студентами ставилося завдання знайти заховану скриню зі скарбами — вправа, покликана перевірити їхню просторову пам'ять. Ті, в чиєму раціоні було менше солодких і жирних продуктів, справлялися із завданнями на пам'ять із більшою точністю, тоді як звичайні споживачі нездорової їжі справлялися помітно гірше.

Результати зберігалися навіть після врахування індексу маси тіла та інших змінних, що вказує на прямий вплив дієти на пам'ять, який не залежить від розміру тіла, вважають автори.

Однак на тлі цих даних Тран привніс і частку оптимізму. На відміну від деяких незворотних ушкоджень, стійкість мозку проявляється при зміні раціону харчування.

"Хороша новина полягає в тому, що ми вважаємо цю ситуацію легко оборотною", — зазначив він, наголосивши, що поліпшення харчових звичок може омолодити гіпокамп і відновити здібності до просторової пам'яті, наприклад, під час освоєння вулиць нового міста або пошуку дороги додому.

Тран також визнав, що його вибіркова група може не повністю відображати широку громадськість, що означає, що реальні наслідки можуть бути ще серйознішими, ніж ті, які спостерігаються.

Дослідження також показали, що запалення мозку, спричинене неправильним харчуванням, може розпочатися вже за тиждень після початку нездорової дієти, демонструючи, як швидко він реагує на харчові зміни.

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