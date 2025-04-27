"Чудо-рослина" чи черговий небезпечний тренд: учені розповіли, що таке ашвагандха

Протягом багатьох століть людство шукало прості рішення складних проблем зі здоров'ям, часом заглядаючи за відповідями далеко в минуле. Саме там було знайдено ашвагандху. На перший погляд, це не більше ніж черговий швидкоплинний тренд, який підтримують знаменитості та вірусні хештеги, але в міру того, як цікавість поглиблюється, зростає і наукове дослідження навколо неї.

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Про це пише The Conversation.

Ашвагандха, наукова назва якої Withania somnifera, захопила уяву громадськості, набравши 670 мільйонів переглядів під хештегом #ashwagandha на TikTok у 2024 році. Знаменитості, як-от Меган Маркл, Гвінет Пелтроу і Дженніфер Еністон, були пов'язані з її використанням, що додало блиску її славі, яка зростає.

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Однак під блиском соціальних мереж ховається глибока історія аюрведичної медицини — цілісної індійської системи зцілення, в якій особлива увага приділяється балансу тіла, розуму і духу за допомогою дієти, траволікування, йоги і медитації, пояснює Діпа Камдар, старший викладач фармацевтичної практики в Кінгстонському університеті.

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Традиційно класифікована як адаптоген, ашвагандха цінується за свою передбачувану здатність допомагати організму протистояти різним формам стресу, біологічного, фізичного або хімічного, шляхом модуляції кортизолу, ключового гормону стресу.

Результати наукових досліджень на сьогоднішній день значною мірою підтверджують репутацію цього заспокійливого засобу. Кілька невеликих досліджень, об'єднаних в огляд, опублікований у журналі Journal of Herbal Medicine, засвідчили, що вживання ашвагандхи значно знижує рівень сприйманого стресу і тривоги.

Наукова назва рослини дає ще один ключ до розгадки її властивостей: суфікс "сомніфера", що означає "той, що викликає сон", підтверджується результатами досліджень, які засвідчили поліпшення якості сну під час її вживання.

Однак, незважаючи на те, що воно може допомогти людям, які страждають на безсоння, його порівняння зі стандартними фармацевтичними снодійними засобами залишається непереконливим, нагадуючи, що рослинні рішення не обов'язково є сильнішими або безпечнішими за замовчуванням.

Крім емоційного ефекту і користі для сну, ашвагандха впливає і на фізичні переваги. Із санскриту слово "ашвагандха" перекладається як "запах коня", символізуючи силу і витривалість, які, як вважається, вона надає, пояснює Камдар.

Деякі нові дослідження показують, що вона може збільшувати м'язову масу, підвищувати силу і покращувати утилізацію кисню під час тренувань, що робить її привабливою для спортсменів і любителів фітнесу.

Крім того, у невеликих дослідженнях у чоловіків, які вживають ашвагандху, спостерігалося підвищення рівня тестостерону і якості сперми, що, можливо, пов'язано з її впливом на DHEA, природний гормон-попередник. Однак людям із чутливими до гормонів захворюваннями, такими як рак простати, слід підходити до цього препарату з обережністю.

Якою б багатообіцяючою не здавалася ашвагандха, вона не позбавлена ризиків. Дані про довгострокову безпеку мізерні, більшість досліджень присвячено короткостроковому застосуванню. Повідомлялося про побічні ефекти, включно з легким розладом травлення, але в рідкісних випадках виникали і серйозні проблеми з печінкою.

Імуностимулювальні властивості рослини також можуть погіршити аутоімунні захворювання, такі як розсіяний склероз і ревматоїдний артрит. Крім того, вона може взаємодіяти з такими ліками, як імунодепресанти, седативні препарати і гормони щитовидної залози, що може призвести до небезпечного дисбалансу. Вагітним і жінкам, які годують груддю, настійно рекомендується уникати його через потенційний ризик викидня.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.