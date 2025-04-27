Порятунок від деменції в тарілці: вчені заявили, що вибір їжі впливає на наш мозок

Деякі продукти можуть здаватися простим паливом для організму, але в глибині кожного шматочка можуть ховатися невидимі чинники, що впливають на наш розум. Останні дані свідчать про те, що сам вибір між органічними та звичайними продуктами харчування може непомітно впливати на мозок, що старіє.

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Про це пише PsyPost.

Згідно з дослідженням, опублікованим у European Journal of Nutrition вченими з Південного медичного університету в Китаї, люди похилого віку, які регулярно вживають органічні продукти, демонстрували вищі когнітивні показники, ніж їхні колеги, які цього не робили.

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Використовуючи дані, отримані під час досліджень Health and Retirement Study і Health Care and Nutrition Study, вчені проаналізували понад 6 000 учасників у поперечному розрізі та приблизно 5 000 у поздовжньому.

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Когнітивні здібності оцінювали за допомогою телефонних тестів, що вимірюють пам'ять, увагу і швидкість обробки інформації, тоді як докладні анкети відстежували структуру споживання продуктів харчування учасниками. Команда виявила, що споживання органічних продуктів харчування незмінно асоціюється з більш високими когнітивними показниками у всіх випадках.

Крім того, що дослідники просто виявили зв'язок, вони з'ясували, що жінки, зокрема, отримують більш значну користь. У жінок, які включали у свій раціон органічні продукти, ризик розвитку легких когнітивних порушень був приблизно на 20% нижчим протягом 3,7 років, ніж у тих, хто їх не вживав.

Більш конкретно, органічні продукти тваринного походження сприяли зниженню ризику на 27%, а органічні продукти рослинного походження — на 20%. Цей захисний ефект не спостерігався у чоловіків, що вказує на біологічні відмінності або відмінності у способі життя, які можуть впливати на те, як дієта взаємодіє зі старінням мозку.

Помірні когнітивні порушення, які часто розглядаються як проміжний етап між нормальним старінням і деменцією, зачіпають значну частину населення, що старіє, причому від 10 до 20% щорічно прогресують до деменції. Оскільки методи лікування, що дають змогу зупинити або повернути назад процес зниження когнітивних здібностей, поки що не знайдено, на перший план виходять стратегії профілактики.

Органічні продукти, які, як правило, не містять синтетичних пестицидів і багаті на поліфеноли, магній і омега-3 жирні кислоти, можуть запропонувати мозку більш чисте і поживне середовище.

Незважаючи на багатообіцяючі результати, дослідники попереджають, що їхня робота не може довести причинно-наслідковий зв'язок. Опора на самозвіти про споживання органічних продуктів, без точних вимірювань кількості та частоти, могла розмити справжню силу асоціацій.

Вони наголосили на необхідності проведення довгострокових рандомізованих контрольованих досліджень, щоб точно встановити, чи може вибір екологічно чистих продуктів остаточно уповільнити або запобігти зниженню когнітивних здібностей, і чи впливає біологічна стать на цей ефект.

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