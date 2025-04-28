Явна ознака РДУГ: учені виявили прихований сигнал мозку в нас за очима

Іноді рішення складних проблем ховаються там, де їх ніхто не очікує. У постійній проблемі діагностики розладу дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ), від якого страждають мільйони, дослідники відкрили очевидну його ознаку, що ховається у нас за очима.

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Про це пише ScienceAlert.

Дослідження, проведене групою фахівців з Медичного коледжу Університету Йонсей, нещодавно опубліковане в журналі npj Digital Medicine, засвідчило, що характеристики, видимі на фотографіях сітківки ока, можуть сильно корелювати з діагнозом РДУГ.

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Навчивши чотири різні моделі машинного навчання на ретельно підібраній групі з 646 дітей і підлітків, учені виявили, що одна модель, зокрема, досягла небувалої точності в 96,9%.

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Ключові показники виявилися не такими, як очікувалося: тонкі зміни, такі як щільність, форма і ширина кровоносних судин, а також специфічні зміни в диску зорового нерва, виявилися явними ознаками розладу.

Ідея про те, що зміни в мозку, пов'язані зі РДУГ, можуть відображатися в очах, не зовсім нова. Протягом багатьох років експерти припускали, що, оскільки сітківка ока і мозок мають спільне ембріологічне коріння, певні мозкові порушення можуть проявлятися через візуальні маркери.

Однак колишні методи скринінгу часто були складними і включали безліч різних змінних. Простота підходу команди вчених включала в себе зосередження уваги виключно на фотографіях сітківки і являє собою серйозне зрушення в правильному напрямку.

Замість того, щоб накладати один на одного дані з безлічі джерел, їхній метод заснований на одному зображенні, що прискорює його роботу, спрощує інтерпретацію і робить його більш масштабованим у різних умовах.

Хоча машинне навчання вже тестувалося для виявлення РДУГ за допомогою відстеження рухів очей і поведінкових оцінок, ця стратегія, заснована на використанні сітківки, відкрила вченим унікальні перспективи. Вона показала вражаючі результати не тільки у виявленні самого РДУГ, а й у розпізнаванні пов'язаних з ним дефіцитів зорової вибіркової уваги, що є спільною проблемою для людей з цим розладом.

Незважаючи на те, що наразі система штучного інтелекту стикається з труднощами під час відрізнити РДУГ від розладів аутистичного спектра, що визнає команда, більш важливе значення має той факт, що швидке і надійне сканування очей може одного разу стати частиною регулярного обстеження мільйонів людей.

Оскільки близько 5 відсотків людей у всьому світі страждають на РДУГ, важливість швидкої і точної діагностики важко переоцінити. Раннє втручання може значно поліпшити успішність, сімейні стосунки та особисте благополуччя, вважають автори.

Наступні кроки в рамках цього новаторського дослідження включають в себе розширення кола учасників за рахунок включення ширших вікових діапазонів і різноманітніших груп населення, особливо тому, що РДУГ у дорослих часто проявляється інакше, ніж у дитинстві. У міру продовження досліджень тихі сигнали на задній стороні ока можуть незабаром стати новою лінією фронту в діагностиці психічного здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що літніх людей, які страждають від РДУГ, просто не враховують у статистиці. Старші люди, які страждають від серйозного розладу, найчастіше, просто не враховуються в результатах наукових робіт, не отримуючи необхідні діагностику і лікування, показало дослідження.

Також Фокус писав про те, що передозування ліками від РДУГ стає дедалі частішим. Тривожні результати останнього дослідження свідчать, що на рік відбувалося майже 4 000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.