Швидко, дешево і смертельно небезпечно: вчені розповіли про небезпеку ультрапереробленої їжі

У світі, де продуктові прилавки рясніють різнокольоровими упаковками, а мережі фастфуду сяють, як маяки, на кожній вулиці, вчені виявили нову приховану небезпеку. За яскравим маркетингом таїться щось набагато моторошніше — те, що може обірвати наше життя завчасно, і мешкає воно в ультрапереробленій їжі.

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Про це пише UPI.

Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Едуардо А. Ф. Нільсона з Університету Сан-Паулу та опубліковане в American Journal of Preventative Medicine, малює похмуру картину: у період із 2017 до 2018 року понад 124 000 передчасних смертей тільки у США були пов'язані з вживанням ультраперероблених продуктів (UPF).

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Нільсон і його бразильська дослідницька група розширили своє дослідження за межі США, проаналізувавши дані ще з семи країн. Їхні результати свідчать про тривожну глобальну закономірність: у Бразилії зареєстровано понад 25 000 ранніх смертей, у Великій Британії та Мексиці — понад 17 000, а в таких країнах, як Канада, Австралія, Колумбія та Чилі, в аналогічні періоди також спостерігали тисячі смертей, яким можна було запобігти, борючись із нездоровим харчуванням.

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Ультраперероблені продукти, згідно з системою класифікації NOVA, — це не тільки фастфуд і солодкі закуски, а й будь-які продукти, що складаються з інгредієнтів, які зазвичай не зустрічаються на домашній кухні: консервантів, емульгаторів, штучних підсолоджувачів і гідрогенізованих олій, зокрема.

У цю категорію потрапляють такі популярні продукти:

газована вода;

упаковані солодощі;

заморожені піци;

курячі нагетси;

Занепокоєння викликають не тільки самі добавки: сукупний ефект споживання великої кількості цукру, жиру і солі чітко пов'язаний з підвищеним ризиком ожиріння, серцево-судинних захворювань, діабету, раку і навіть психічних розладів, таких як депресія.

Насторожує вчених і той факт, що до 2018 року в країнах із високим рівнем доходу, як-от США, Канада і Велика Британія, на частку ультраперероблених продуктів уже припадало більше половини загальної кількості споживаних калорій, а країни із середнім рівнем доходу, як-от Бразилія і Мексика, сильно відставали від них.

Це зрушення відображає ширшу глобальну тенденцію, зумовлену сучасними системами харчування, які роблять ці продукти дешевшими і доступнішими, ніж будь-коли раніше.

Команда Нільсона використовувала модель порівняльної оцінки ризиків, що об'єднує міжнародні дослідження і дані зі звіту "Глобальний тягар хвороб", щоб оцінити, що споживання UPF відповідальне за від 4 до 14% усіх передчасних смертей залежно від дієтичних звичок країни.

Хоча Сполучені Штати, як і раніше, посідають перше місце за кількістю смертей, пов'язаних із використанням UPF, Нільсон зазначає, що такі тенденції в країні почали сходити нанівець. Навпаки, у країнах із середнім рівнем доходу спостерігається стійке і тривожне зростання споживання подібної їжі.

Так, дослідження вже показували, що у Великій Британії ультраперероблені продукти становлять майже 57% середньостатистичного раціону, що є одним із найвищих показників у світі, і це яскраве нагадування про те, наскільки глибоко ці продукти увійшли в повсякденне життя.

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