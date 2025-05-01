Приречені на хвороби з народження: учені виявили серйозну небезпеку для багатьох немовлят

У спокійні моменти раннього дитинства, коли життя тільки-тільки починається, деякі немовлята стикаються з невидимими небезпеками. Серед них — прихований лиходій, переданий ще до народження, який може докорінно вплинути на здоров'я дитини. Нещодавні дослідження пролили світло на наслідки, що йдуть за цим захворюванням, і виявили нагальну потребу в пильності щодо нього.

Related video

Про це пише LSHTM.

У комплексному дослідженні, проведеному під керівництвом Лондонської школи гігієни і тропічної медицини та бразильського Центру інтеграції даних і знань у галузі охорони здоров'я і опублікованому в журналі JAMA Network Open, вчені проаналізували медичні карти понад восьми мільйонів бразильських дітей.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Результати наукової роботи виявилися доволі тривожними: діти, у яких під час народження було діагностовано вроджений сифіліс, ушестеро частіше потрапляли в лікарню у віці до п'яти років, порівнюючи зі своїми однолітками, які не зазнавали зараження.

Важливо

Дефіцит заліза губить дітям майбутнє: вчені дізналися про нову небезпеку для новонароджених

Навіть ті, хто просто заразився в утробі матері, без підтвердженого діагнозу, піддавалися подвійному ризику. Найгостріше ця вразливість проявлялася в перший місяць життя: уражені немовлята в 11 разів частіше потребували госпіталізації.

Сифіліс, інфекція, що передається статевим шляхом і викликається бактерією Treponema pallidum, становить значний ризик для плода під час вагітності. Передача інфекції від матері до дитини може відбутися на будь-якому терміні, що може призвести до таких наслідків, як мертвонародження, передчасні пологи або важкі неонатальні інфекції.

У дітей, які вижили, можуть залишитися проблеми на все життя, включно зі скелетними деформаціями, втратою слуху і неврологічними порушеннями. При цьому, навіть якщо матері проходять лікування під час вагітності, дослідження показало, що внутрішньоутробне зараження все одно може призвести до несприятливих наслідків для здоров'я дитини.

У всьому світі сифіліс залишається актуальною проблемою охорони здоров'я. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ще 2022 року у світі було зареєстровано близько 700 000 випадків вродженого сифілісу, що призвело до значної кількості мертвонароджень і неонатальних смертей.

Викликає тривогу вчених і той факт, що захворюваність на сифіліс зростає як у країнах із низьким, так і з високим рівнем доходу, що наголошує на необхідності посилення стратегій профілактики та лікування по всій планеті.

Доктор Енні Да Пайшао Круз, провідний автор дослідження, наголосила на важливості запобіжних заходів: "Інфекції сифілісу можна як запобігти, так і вилікувати, і все ж ми продовжуємо бачити тисячі жінок і дітей, які серйозно постраждали від цього захворювання щороку".

Вона виступає за ініціативи в галузі громадської охорони здоров'я, які виходять за рамки пренатального тестування і включають в себе комплексні профілактичні заходи ще до вагітності.

Професорка Марія Юрі Ічіхара, старша авторка дослідження з CIDACS, підтримала цю думку, наголосивши на необхідності поліпшення скринінгу та стратегій довгострокового догляду, щоб пом'якшити тривалі наслідки зараження сифілісом матері.

Результати дослідження слугують для систем охорони здоров'я в усьому світі закликом активізувати зусилля по боротьбі з вродженим сифілісом, вважають автори. Приділяючи першочергову увагу ранній діагностиці, постійному допологовому спостереженню та активній освіті населення, можна зменшити небезпеку цього захворювання, якому можна запобігти, і зберегти здоров'я та життя майбутніх поколінь.

Раніше Фокус писав про те, що кількість випадків передачі сифілісу новонародженим продовжує зростати. При передачі у спадок, відома і виліковна хвороба перетворюється на смертельного вбивцю, здатного вбити дитину ще до або відразу після народження.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося створити реконструкцію вигляду жінки, яка жила 500 років тому і хворіла на сифіліс. Нова реконструкція показує, як сильно страждала від страшної хвороби мешканка Ісландії в 16 столітті.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.