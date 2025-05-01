Вилікували хронічний біль у спині: для цього вчені націлилися на наші "зомбі-клітини"

Протягом десятиліть хронічний біль у попереку залишався загадкою для науки, незважаючи на операції, терапію і ліки, які часто приносили лише тимчасове полегшення хворим. Тепер у пошуках рішень з'явився несподіваний поворот: сполука, пов'язана з ароматом ванілі, що дає надію на лікування.

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Про це пише Drug Target Review.

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Дослідницька група під керівництвом професора Лісбет Хаглунд з Університету Макгілла представила новий підхід до лікування хронічного болю в попереку шляхом впливу на клітини, які старіють, часто звані "клітинами-зомбі", у хребетних дисках.

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Ці клітини, що накопичуються з віком або під час травм, залишаються метаболічно активними і виділяють запальні речовини, які посилюють біль і перешкоджають відновленню тканин.

Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показало, що комбінація двох препаратів — RS-7112, схвалених FDA ліків від раку, і о-ваніліну, природної сполуки з протизапальними властивостями, дає змогу ефективно знищувати ці шкідливі клітини в мишей, що призводить до зменшення запалення й ознак регенерації дисків.

Клітини, що старіють, характеризуються стійкістю до клітинної смерті та секрецією прозапальних факторів, відомих як секреторний фенотип, пов'язаний зі старінням. Цей секреторний профіль сприяє деградації позаклітинного матриксу в міжхребцевих дисках, прискорюючи дегенеративні процеси. Очистивши ці клітини, комбіноване лікування не тільки полегшило біль, а й сприяло відновленню структури та функції диска, заявили автори.

Дослідники були особливо заінтриговані ефективністю о-ваніліну з огляду на його походження як похідного куркуміну, активного інгредієнта куркуми. У той час як RG-7112 впливає на шлях MDM2-p53, спричиняючи апоптоз (запрограмовану смерть) у клітинах, що старіють, о-ванілін, мабуть, модулює запальні реакції та посилює очищення цих клітин.

Спостережуваний синергетичний ефект дав змогу вченим припустити, що поєднання препаратів із взаємодоповнювальними механізмами може запропонувати ефективнішу стратегію лікування остеохондрозу.

Примітно, що при пероральному прийомі ці сполуки успішно досягали аваскулярних ділянок хребетних дисків, що зазвичай було значною перешкодою для доставки ліків.

Це відкриття дає можливості для неінвазивного лікування пацієнтів, які страждають від хронічного болю в спині, потенційно знижуючи залежність від хірургічних втручань.

Крім того, оскільки клітини, що старіють, пов'язані з різними віковими захворюваннями, цей терапевтичний підхід може мати ширше застосування, ніж здоров'я хребта, вважають дослідники.

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