Забута хвороба повертається: вчені б'ють на сполох з приводу зростання випадків зараження кашлюком

Починається він з лоскотання в горлі, не більше ніж настирливий кашель, який, здається, вперто не хоче йти. Але незабаром це може перерости в жорстокі, неконтрольовані напади кашлю, під час яких люди задихаються, а їхні тіла б'ються в конвульсіях при кожній спробі вдихнути. Це кашлюк — хвороба, яку багато хто вважав пережитком минулого, а тепер вона знову з'являється в заголовках газет.

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Про це пише The Conversation.

Зростаючі цифри випадків кашлюку важко ігнорувати: вже до початку 2025 року в одних лише США було зареєстровано 8 485 випадків цієї інфекції, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

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Епідеміологиня Аннетт Ріган наголосила, що цей сплеск пов'язаний із бактерією Bordetella pertussis, уперше описаною понад століття тому французькими дослідниками. Кашлюк, як його офіційно називають учені, проявляється характерним звуком, який людина видає, намагаючись вдихнути після сильного нападу кашлю.

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Хоча багато людей виживають після таких нападів, небезпека летального результату дуже велика, особливо для немовлят і дітей молодшого віку. Такі ускладнення, як пневмонія, судоми і навіть моменти повної зупинки дихання, роблять це захворювання далеко не просто неприємним.

Всесвітня організація охорони здоров'я підкреслює масштаби проблеми: за її даними, щорічно у світі кашлюк вражає 24,1 мільйона дітей віком до п'яти років і забирає 160 700 молодих життів.

Зростання кількості хворих — не просто непередбачуваний поворот життя. До появи COVID-19 кашлюк уже почав повертатися, але під час пандемії кількість зареєстрованих випадків різко скоротилася — імовірно, завдяки повсюдному маскуванню, закриттю шкіл та іншим заходам із дистанціювання.

Нині, коли суспільство повертається до норм, що існували до пандемії, кашлюк не тільки повернувся, а й перевершив попередні показники. Лише 2024 року у США було зареєстровано 35 435 випадків захворювання — у п'ять разів більше, ніж роком раніше. На жаль, це відродження призвело і до смертельних випадків, зокрема до загибелі двох немовлят, однієї дитини шкільного віку та одного дорослого в період з кінця 2024 по початок 2025 року.

Учені вказують на складний комплекс причин цього тривожного підйому. Кашлюк, природно, рухається хвилями, піднімаючись кожні кілька років, що фахівці називають циклічними епідеміями. Однак ця хвиля, схоже, переросла в цунамі, і багато дослідників вважають, що частково причина криється у зміні складу вакцини.

У старій версії, відомій як цільноклітинна вакцина, використовували всю вбиту бактерію, що спричиняло тривалий імунітет, але водночас було пов'язано з вищими показниками побічних ефектів, як-от лихоманка.

У 1990-х роках органи охорони здоров'я перейшли на так звану ацелюлярну вакцину, в якій використовують тільки окремі частини бактерії. Хоча ця вакцина більш щадна для імунної системи дітей, її ефективність знижується швидше — вона діє близько трьох-п'яти років порівняно з десятьма-дванадцятьма роками захисту, що забезпечуються оригінальною вакциною.

Ще одним ключовим чинником є зниження охоплення вакцинацією, вважає Ріган. Так, відсоток вихованців дитсадків у США, яким зроблено щеплення проти кашлюку, знизився з 95% у 2019-20 навчальному році до 92% до 2023-24 року. Це може здатися невеликим зниженням, але у сфері громадської охорони здоров'я навіть кілька процентних пунктів можуть мати величезне значення, особливо для такого заразного захворювання, як кашлюк.

Представники охорони здоров'я підкреслюють, що вакцини залишаються найнадійнішим засобом захисту. Стандартний графік містить п'ять доз у ранньому дитинстві, а в підлітковому та дорослому віці рекомендується проводити ревакцинацію.

Вагітним жінкам також рекомендується зробити щеплення від кашлюку на 27-36-му тижнях вагітності, щоб передати захисні антитіла дитині до її народження.

Хоча деякі батьки турбуються про побічні ефекти, дослідження, які проводили протягом восьми десятиліть, підтверджують, що серйозні реакції трапляються вкрай рідко — менш ніж у 1% щеплених немовлят. Захист, з іншого боку, вражає: 98% дітей захищені протягом першого року після завершення серії вакцин, і значний захист зберігається протягом багатьох років після цього.

Кашлюк настільки відомий своєю завзятістю у виживанні, що лікарі часто називають його "100-денним кашлем", що ілюструє те, що його симптоми можуть зберігатися місяцями навіть після того, як найтяжчі напади вщухають.

Оскільки кількість випадків захворювання продовжує зростати, експерти наголошують, що оновлювати щеплення — це не тільки особистий вибір пацієнта, а й життєво важливий акт захисту суспільства, особливо для тих, хто надто малий або надто вразливий, щоб зробити щеплення самостійно.

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