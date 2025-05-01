Мозок, що помирає, показав усе: вченим вдалося зафіксувати як він "згадував" найяскравіші моменти

Відтоді як люди стали розповідати історії про переживання, пов'язані зі смертю, ідея життя, що промайнуло перед очима, привертає увагу вчених. Однак донедавна вона залишалася здебільшого в царині теорій. Але випадкова подія дозволила вперше по-справжньому поглянути на те, що відбувається в мозку людини в останні миті життя.

Related video

Про це пише IFLScience.

Це відкриття сталося раптово під час планового медичного обслуговування 87-річного чоловіка в Естонії, де лікарі спостерігали за його епілепсією за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ). Під керівництвом доктора Рауля Вісенте і його команди з Тартуського університету активність мозку пацієнта безперервно реєструвалася для відстеження і купірування нападів.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Під час сеансу моніторингу в чоловіка несподівано сталася зупинка серця, і він помер, що дало змогу отримати рідкісний і незапланований запис активності мозку людини до і після смерті. Результати дослідження, опубліковані в журналі Frontiers in Aging Neuroscience, надали унікальну можливість вивчити поведінку мозку в самому кінці життя.

Важливо

Таємниця, що зберігається з пелюшок: у нашому мозку виявили замкнені спогади про дитинство

Доктор Аджмал Земмар, нейрохірург з Університету Луїсвілля і автор дослідження, розповів, що вони записали 900 секунд даних про мозок у момент смерті, приділяючи особливу увагу 30 секундам до і після зупинки серця. Аналіз показав сплески мозкових хвиль, відомих як гамма-коливання, — хвилі, зазвичай пов'язані з високорівневими когнітивними функціями, такими як сон, спогади і обробка інформації. Цей несподіваний сплеск складної мозкової активності дає змогу припустити, що мозок справді може брати участь у певній формі "спогадів життя" — концепції, знайомій зі звітів про переживання, пов'язані з близькою смертю.

Ще більше здивування в учених викликало те, що ця активність мозку тривала ще деякий час після того, як серце перестало битися. Це ставить під сумнів існуючі уявлення про те, коли саме закінчується життя, і піднімає нові питання про такі теми, як час донорства органів.

Земмар зазначив, що, незважаючи на значущість результатів дослідження, вони ґрунтуються на даних одного пацієнта, який уже мав проблеми зі здоров'ям мозку, тож до будь-яких узагальнених висновків слід підходити з обережністю. Однак отримані результати узгоджуються з результатами більш ранніх досліджень на тваринах, зокрема з дослідженнями на щурах, які показали схожі моделі активності мозку після смерті, що натякає на потенційно універсальну біологічну реакцію.

Ідея про те, що мозок може природним чином відтворювати ключові спогади або займатися значним когнітивним опрацюванням в останні хвилини життя, може змінити розуміння людської свідомості на заході життя.

Земмар висловив надію, що, незважаючи на необхідність подальших досліджень, ця ідея може принести деяку розраду близьким, припускаючи, що мозок, який помирає, може відчувати значущу активність і зануритися в спогади, навіть якщо зовні він ніяк не реагує на те, що відбувається.

Гамма-хвилі, які спостерігалися в цьому дослідженні, також причетні до процесу "зв'язування" інформації між різними частинами мозку — процесом, необхідним для створення думок і спогадів. Це додає вагомості ідеї про те, що останній сплеск активності мозку може бути не просто випадковим спалахом в організмі, що помирає, а організованою спробою осмислити досвід усього минулого життя.

Раніше Фокус писав про виявлення рідкісного гена, що дає надію на лікування хвороби Альцгеймера. Відкриття колумбійця, який десятиліттями не піддавався хворобі Альцгеймера, незважаючи на генетичну схильність, призвело до інтригуючих відкриттів у нашому розумінні цього захворювання.

Також Фокус писав про сім простих звичок, що поліпшують роботу мозку. Від щоденної навігації вулицями до спілкування з підлітками — мільйони щоденних активностей непомітно покращують його продуктивність.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.