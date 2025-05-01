Ключовий період небезпеки алкоголю: вчені з'ясували, як зміна сезонів впливає на любителів випити

Природні ритми тонко керують внутрішнім світом живих істот, впливаючи на поведінку і фізіологічні процеси так, що це часто залишається непоміченим. Нещодавно дослідники виявили, що ефективність ліків, переносимість алкоголю і вуглеводний обмін також змінюються залежно від пори року.

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Про це пише Nagoya University.

У нещодавньому дослідженні, проведеному під керівництвом професора Такаші Йошимури з Інституту трансформації біомолекул (ITbM) Університету Нагої, вивчали понад 54 000 генів у 80 різних тканинах макак-резусів протягом року.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, засвідчило, що активність деяких генів, які відповідають за метаболізм ліків, зокрема CYP2D6 і CYP2C19, схильна до сезонних коливань.

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Ці ферменти відіграють найважливішу роль у переробці приблизно 25% ліків, які зазвичай призначають, включно з препаратами для лікування раку, діабету, підвищеного рівня холестерину, психічних розладів, гормональної терапії та імунодепресантами, які використовують під час трансплантації органів.

Сезонні коливання в роботі цих ферментів дали змогу вченим припустити, що ефективність і побічні ефекти таких ліків можуть змінюватися залежно від пори року.

У дослідженні також вивчали, як сезонні зміни впливають на толерантність до алкоголю. Вирощуючи мишей у симульованих зимових і літніх умовах, вчені помітили, що миші в зимових умовах відновлювалися після алкогольної інтоксикації швидше, ніж у літніх.

Цей висновок припускає, що організм може бути більш сприйнятливим до впливу алкоголю в теплі місяці, що потенційно пояснює вищу частоту випадків гострої алкогольної інтоксикації, зареєстрованих у лікарнях влітку в різних країнах, пояснюють автори.

Подальше дослідження виявило статеві відмінності в тому, як сезонні зміни впливають на метаболізм. Незважаючи на цілорічне харчування, самки мавп демонстрували підвищену активність генів, пов'язаних із вуглеводним обміном у дванадцятипалій кишці — початковому відділі тонкого кишківника, взимку і навесні.

Ця адаптація, ймовірно, була розроблена для максимального вилучення енергії з обмежених джерел їжі в холодні місяці, що також може пролити світло на загальну тенденцію до збільшення ваги у тварин у зимовий період.

Автори вважають, що ці висновки підкреслюють важливість врахування сезонних факторів у медичному лікуванні — концепції, відомої як хронотерапія. Узгоджуючи графік приймання ліків із природними ритмами організму, медичні працівники можуть потенційно підвищити ефективність ліків і мінімізувати побічні ефекти.

Наш організм тонко налаштований на навколишнє середовище, а його внутрішні процеси постійно адаптуються в очікуванні сезонних змін. Така синхронізація з природними циклами показує всю складність біологічних систем і потенційні переваги інтеграції обізнаності про цей нюанс у медичну практику.

Оскільки хронотерапія продовжує розвиватися, включення сезонних чинників до стратегій охорони здоров'я може призвести до більш персоналізованого та ефективного лікування, що зрештою поліпшить результати лікування і самопочуття пацієнтів протягом усього року, заявили автори.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

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