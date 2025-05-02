Гіпертонія та діабет виявилися більш смертельними для чоловіків: учені дізналися чому

У сфері охорони здоров'я нерівність у лікуванні часто виникає не через самі захворювання, а через суспільні підвалини, які їх оточують. Останні дослідження підкреслюють тривожну тенденцію: чоловіки непропорційно більшою мірою страждають від деяких захворювань, причому не лише через біологічні чинники, а й значною мірою через поведінкові та системні проблеми.

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Про це пише HealthDay.

Всебічне дослідження, опубліковане в журналі PLOS Medicine і проведене під керівництвом Анжели Чанг з Університету Південної Данії, було присвячене вивченню цього феномена. Під час дослідження було проаналізовано глобальні дані щодо гіпертонії, діабету та ВІЛ/СНІДу, і з'ясувалося, що чоловіки частіше, ніж жінки, помирають від цих захворювань.

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Така нерівність зберігається, незважаючи на схожі показники розвитку захворювань у представників різних статей, з'ясували вчені. У їхньому дослідженні підкреслюється, що чоловіки часто відкладають звернення по медичну допомогу і рідше дотримуються схем лікування, що погіршує стан здоров'я.

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Наприклад, у 86% країн, де проводилося дослідження, чоловіки частіше курять, що підвищує їхній ризик розвитку гіпертонії. І навпаки, у 65% країн жінки частіше страждають від ожиріння, що впливає на поширеність діабету. Ці поведінкові моделі, що формуються під впливом гендерних норм, суттєво впливають на стан здоров'я.

Такі експерти, як Сара Хоукс, виконавчий директор Global Health 50/50, наголошують на важливості визнання цих гендерних відмінностей. Вона виступає за "гендерно-справедливий" підхід до охорони здоров'я, припускаючи, що під час проведення заходів необхідно враховувати соціально зумовлені ролі та моделі поведінки.

Висновки, зроблені під час дослідження, мають не тільки академічне значення, а й реальні наслідки. Наприклад, гіпертонія часто протікає без симптомів, але може призвести до серйозних ускладнень, таких як інфаркти та інсульти. Модифікація способу життя, наприклад, зниження споживання солі, обмеження алкоголю, фізичні вправи та відмова від куріння, є ефективним профілактичним заходом.

Аналогічним чином, діабет другого типу, тісно пов'язаний з ожирінням і неактивністю, можна лікувати за допомогою зміни раціону харчування та регулярної фізичної активності. ВІЛ/СНІД, хоча й піддається частковому лікуванню сучасними методами, все ж таки потребує ранньої діагностики та постійного догляду для запобігання прогресуванню та передачі інфекції.

Примітним моментом дослідження є брак даних, дезагрегованих за статтю, у медичних дослідженнях. Без докладних даних, що розділяють показники здоров'я за статтю, складно виявити й ефективно усунути ці відмінності. Анжела Чанг зазначає, що заходи втручання рідко відображають стійкі статеві відмінності, які спостерігаються впродовж усього шляху до здоров'я — від вищих показників паління серед чоловіків до вищої поширеності ожиріння серед жінок.

Для усунення цих відмінностей необхідний багатогранний підхід, вважають автори. Ініціативи громадської охорони здоров'я мають спонукати чоловіків до профілактики та дотримання планів лікування. Системи охорони здоров'я повинні впроваджувати стратегії, що враховують гендерні особливості, визнаючи унікальні проблеми, з якими стикаються різні групи населення. Таким чином, ми наблизимося до досягнення рівності у сфері охорони здоров'я, забезпечивши чоловікам і жінкам необхідний догляд і підтримку, підсумували дослідники.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.