Надмірна жорстокість: вчені спантеличені рівнем насильства у стародавньому Китаї (фото)

Археологи виявили докази надзвичайного насильства на 3700-річному кладовищі на північному заході Китаю, де десятки скелетів мають ознаки жорстоких, багаторазових травм. Ці знахідки порушують питання про те, що могло спонукати до таких актів жорстокості в бронзовому віці.

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Про це пише Live Science.

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У центрі дослідження — кладовище Могоу в провінції Ганьсу, пов'язане з культурою Цицзя бронзової доби і використовуване для поховань між 1750 і 1100 роками до н. е.

Дослідники, серед яких Елізабет Бергер з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, вивчили 348 черепів дорослих і підлітків і виявили, що 11,1% з них мають сліди незагоєних травм, таких як ножові поранення та травми від ударів тупими предметами.

Деякі жертви також мали серйозні травми обличчя або поранення кінцівок, а один чоловік, окрім численних поранень голови, мав різані рани на обличчі та ногах Фото: Elizabeth Berger

Бергер зазначила, що один чоловік мав 18 ножових поранень в голову, що набагато більше, ніж необхідно для настання смерті.

"На жодному іншому місці в регіоні немає такого насильства — це унікальна знахідка", — сказала вчена під час презентації на щорічній зустрічі Товариства американської археології.

На багатьох чоловічих скелетах також виявлені переломи рук, які можуть бути ознаками оборонних травм, а рани на передній і задній частинах черепа натякають на участь кількох нападників.

Дослідження припускає, що це були не поодинокі вбивства. Понад половину постраждалих дорослих отримали три або більше черепно-мозкових травм, що свідчить про систематичні та неодноразові акти насильства.

Деякі жертви також мали серйозні травми обличчя або поранення кінцівок, а один чоловік, окрім численних поранень голови, мав різані рани на обличчі та ногах.

Дослідниця припускає, що вбивства могли мати на меті не лише усунути окремих людей, але й знищити їхню соціальну ідентичність і залишити тривалий психологічний слід у пам'яті тих, хто вижив Фото: Elizabeth Berger

Бергер описала це явище як "надмірну жорстокість" — термін, що використовується в сучасній криміналістиці для опису дій, коли жертвам завдається надмірна шкода, що переходить за межі смерті, ймовірно, з емоційних або символічних мотивів.

Причини такого надмірного насильства залишаються невизначеними. Теорії варіюються від воєнних дій і територіальних набігів до більш особистих мотивів, таких як кровна помста.

Враховуючи, що культура Цицзя існувала на культурному перехресті, напруженість між групами могла перерости у тривалі епізоди насильства.

Дослідниця припускає, що вбивства могли мати на меті не лише усунути окремих людей, але й знищити їхню соціальну ідентичність і залишити тривалий психологічний слід у пам'яті тих, хто вижив.

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Експерти наголошують на важливості повторного вивчення стародавніх скелетних останків за допомогою сучасних технологій. Поточні дослідження в Могоу спрямовані на вивчення ширших екологічних і суспільних умов того часу та того, як вони могли вплинути на життя й конфлікти в регіоні.

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