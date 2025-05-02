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Технології та наука

Надмірна жорстокість: вчені спантеличені рівнем насильства у стародавньому Китаї (фото)

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Фото: Elizabeth Berger | Вчені виявили докази надзвичайного насильства на 3700-річному кладовищі у Китаї, де десятки скелетів мають ознаки травм

Археологи виявили докази надзвичайного насильства на 3700-річному кладовищі на північному заході Китаю, де десятки скелетів мають ознаки жорстоких, багаторазових травм. Ці знахідки порушують питання про те, що могло спонукати до таких актів жорстокості в бронзовому віці.

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Про це пише Live Science.

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У центрі дослідження — кладовище Могоу в провінції Ганьсу, пов'язане з культурою Цицзя бронзової доби і використовуване для поховань між 1750 і 1100 роками до н. е.

Дослідники, серед яких Елізабет Бергер з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, вивчили 348 черепів дорослих і підлітків і виявили, що 11,1% з них мають сліди незагоєних травм, таких як ножові поранення та травми від ударів тупими предметами.

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Деякі жертви також мали серйозні травми обличчя або поранення кінцівок, а один чоловік, окрім численних поранень голови, мав різані рани на обличчі та ногах
Фото: Elizabeth Berger

Бергер зазначила, що один чоловік мав 18 ножових поранень в голову, що набагато більше, ніж необхідно для настання смерті.

"На жодному іншому місці в регіоні немає такого насильства — це унікальна знахідка", — сказала вчена під час презентації на щорічній зустрічі Товариства американської археології.

На багатьох чоловічих скелетах також виявлені переломи рук, які можуть бути ознаками оборонних травм, а рани на передній і задній частинах черепа натякають на участь кількох нападників.

Дослідження припускає, що це були не поодинокі вбивства. Понад половину постраждалих дорослих отримали три або більше черепно-мозкових травм, що свідчить про систематичні та неодноразові акти насильства.

Деякі жертви також мали серйозні травми обличчя або поранення кінцівок, а один чоловік, окрім численних поранень голови, мав різані рани на обличчі та ногах.

археологиня дослідження череп наука археологія китай Fullscreen
Дослідниця припускає, що вбивства могли мати на меті не лише усунути окремих людей, але й знищити їхню соціальну ідентичність і залишити тривалий психологічний слід у пам'яті тих, хто вижив
Фото: Elizabeth Berger

Бергер описала це явище як "надмірну жорстокість" — термін, що використовується в сучасній криміналістиці для опису дій, коли жертвам завдається надмірна шкода, що переходить за межі смерті, ймовірно, з емоційних або символічних мотивів.

Причини такого надмірного насильства залишаються невизначеними. Теорії варіюються від воєнних дій і територіальних набігів до більш особистих мотивів, таких як кровна помста.

Враховуючи, що культура Цицзя існувала на культурному перехресті, напруженість між групами могла перерости у тривалі епізоди насильства.

Дослідниця припускає, що вбивства могли мати на меті не лише усунути окремих людей, але й знищити їхню соціальну ідентичність і залишити тривалий психологічний слід у пам'яті тих, хто вижив.

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Експерти наголошують на важливості повторного вивчення стародавніх скелетних останків за допомогою сучасних технологій. Поточні дослідження в Могоу спрямовані на вивчення ширших екологічних і суспільних умов того часу та того, як вони могли вплинути на життя й конфлікти в регіоні.

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