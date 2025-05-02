Безсоння, депресія і тривожність виявилися пов'язаними: вчені знайшли їхні спільні моменти

Людський розум з його заплутаною павутиною думок і емоцій часто стикається з проблемами, які здаються різними, але при цьому глибоко взаємопов'язані. Нещодавні дослідження архітектури нашого мозку дали змогу виявити спільні шляхи, що лежать в основі таких захворювань, як безсоння, депресія і тривожність, і пролити світло на їхню спільну природу.

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Про це пише Netherlands Institute for Neurosience.

Комплексне дослідження, проведене під керівництвом вчених Сіємона де Ланге, Еллеке Тіссінк і Еуса ван Сомерена з Нідерландського інституту нейронаук і Врійського університету Амстердама дало змогу розібратися в цьому заплутаному взаємозв'язку таких різних, на перший погляд, хвороб.

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Проаналізувавши дані мультимодальної МРТ понад 25 000 учасників Біобанку Великої Британії, команда спробувала виявити як спільні риси, так і відмінності в структурах мозку, пов'язаних із цими поширеними психічними розладами.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Mental Health, засвідчили, що при всіх трьох захворюваннях зменшується площа поверхні кори головного мозку, зменшується об'єм таламуса та знижується зв'язок між різними областями мозку.

Заглиблюючись у дослідження, вчені виявили унікальні нейронні сигнатури для кожного розладу. Тяжкість безсоння корелювала зі зменшенням об'ємів ділянок мозку, пов'язаних з обробкою винагороди.

Депресія була пов'язана зі зменшенням об'єму кори головного мозку в ділянках, пов'язаних із мовою та емоціями. Тривожність, з іншого боку, показала слабшу реактивність мигдалини і порушення зв'язків в областях, де нейротрансмітери, такі як дофамін, глутамат і гістамін, відіграють ключову роль.

Незважаючи на ці відмінності, багато з цих ділянок сходяться в ланцюзі мигдалина-гіпокамп-середня префронтальна кора, що змусило вчених припустити наявність спільної нейронної структури, яка може пояснити частий спільний прояв цих розладів.

Розуміння загальних та унікальних структур мозку дає змогу розробити більш цілеспрямовані та ефективні методи лікування. Наприклад, терапія, спрямована на загальні нейронні ланцюги, може полегшити одразу кілька захворювань, тоді як втручання, спрямовані на конкретні нейронні відхилення, можуть забезпечити більш індивідуальне полегшення, вважають автори.

Ще один шар до цієї картини взаємозв'язків додають попередні дослідження, які виявили генетичні чинники, що сприяють розвитку цих розладів. В одному з них було виділено сім генів ризику розвитку безсоння, що підкреслює його біологічну основу і генетичне переплетення з депресією і тривогою.

Визнання спільних нейронних ланцюгів і генетичних схильностей може прокласти шлях до комплексних підходів до лікування, потенційно покращуючи результати для тих, хто страждає від одного з цих захворювань.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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