Альтернатива оземпіку від світу природи: вчені знайшли унікальну бактерію

Тяга до солодкого та коливання рівня цукру в крові вже давно стали неприємною частиною життя багатьох людей, особливо тих, хто страждає на діабет. За цими бажаннями і дисбалансом стоїть ціле павутиння гормонів, сигналів кишківника і крихітних бактеріальних союзників усередині організму — шматочки біологічної головоломки, яку вчені прагнуть розгадати.

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Про це пише ScienceAlert.

Нове дослідження вказує на несподіваного гравця в цьому заплутаному процесі: особливий мікроб, який може виступати як природний перемикач, що регулює рівень цукру в крові та сильний потяг до солодкої їжі.

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В основі цього відкриття лежить спільна наукова робота команди з Цзяннаньського університету в Китаї, яка вивчала глибокий зв'язок між кишковими бактеріями та виділенням гормонів у мишей, які страждають на діабет, і людей. Дослідження вчених було опубліковано в журналі Nature Microbiology.

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Увагу вчених було зосереджено на глюкагоноподібному пептиді-1, або GLP-1, гормоні, який організм виробляє природним чином, щоб допомогти контролювати рівень цукру в крові і сигналізувати про ситість після їжі.

Такі препарати, як оземпік, до складу яких входить семаглутид, імітують дію GLP-1, підтримуючи рівень цукру в крові та пригнічуючи апетит. Однак ці препарати, хоча й ефективні, не позбавлені побічних ефектів, що змусило дослідників шукати способи стимулювати вироблення GLP-1 зсередини, минаючи необхідність фармацевтичного втручання.

Збільшивши популяцію кишкового мікроба Bacteroides vulgatus, команда дослідників продемонструвала, що може запустити природний каскад в організмі мишей-діабетиків. Цей каскад починається з метаболітів мікроба — хімічних сполук, що виділяються в процесі травлення, які, своєю чергою, стимулюють вивільнення GLP-1.

Основний поворот у дослідженні стався, коли вчені виявили, що цей сплеск GLP-1 діє не сам по собі. Він також провокує вивільнення іншого гормону — фактора росту фібробластів 21 (FGF21), який відіграє важливу роль у приборканні тяги до солодкого.

Експерименти показали, що, коли у мишей була відсутня здатність виробляти кишковий білок Ffar4, їхні колонії B. vulgatus скорочувалися, а рівень FGF21 падав, що вказує на своєрідну ланцюгову реакцію, яка зачіпає метаболізм.

Дослідження крові 60 осіб з діабетом 2 типу і 24 здорових добровольців виявило ще більший переконливий зв'язок: у людей з мутаціями в гені Ffar4 спостерігалося зниження вироблення FGF21 і підвищена пристрасть до цукровмісних продуктів. Це відкриття може пролити світло на те, чому деякі люди більш схильні до тяги до цукру і розвитку діабету, ніж інші.

Цікаво, що попередні дослідження на людях показали, що носії певних генетичних особливостей, пов'язаних із FGF21, приблизно на 20 відсотків частіше балують себе солодощами, що натякає на наявність жорстко закладеного компонента в перевазі цукру.

Потенційні наслідки використання мікробіома кишківника як інструменту для профілактики діабету можуть бути великими. Метаболіти B. vulgatus не тільки підвищували рівень GLP-1 і FGF21 у мишей, а й вказували на поліпшення контролю цукру в крові та зниження тяги до солодких продуктів.

Незважаючи на те, що це тільки початок, і чи будуть такі ж ефекти спостерігатися у людей, ще належить з'ясувати, дослідники з оптимізмом говорять про те, що це відкриття показало їм нові перспективні шляхи для природних стратегій лікування діабету.

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