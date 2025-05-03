Учені створили Зевса зі світу дронів: він може керувати ударами блискавки

Нещодавно у високогір'ї японської префектури Сімане в грозове небо піднявся безпілотник, прив'язаний до землі тонким струмопровідним дротом. Миттю пізніше в безпілотник вдарила блискавка, але він, як не дивно, залишився в повітрі. Ця подія стала новаторським досягненням компанії Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), продемонструвавши перше успішне використання безпілотника для провокування та спрямування ударів блискавки.

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Про це пише ScienceAlert.

Експеримент, що проводився з грудня 2024 по січень 2025 року, включав у себе політ безпілотника на висоту 300 метрів під грозовими хмарами. Обладнаний кліткою Фарадея — захисним кожухом, який спрямовує електричну енергію навколо чутливих компонентів дрона, безпілотник був під'єднаний до наземного вимикача за допомогою струмопровідного дроту.

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Активація вимикача створювала сильне електричне поле, спричинивши удар блискавки, спрямований у дрон. Незважаючи на величезну енергію, захисні заходи дрона дозволили йому витримати удар і продовжити роботу.

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Ця технологія покликана усунути недоліки традиційних громовідводів, які є стаціонарними і мають обмежене охоплення. Мобільне рішення NTT може бути розгорнуто в місцях, де встановлення традиційного блискавкозахисту ускладнене, наприклад, на вітряних електростанціях і відкритих майданчиках. Активно провокуючи удари блискавки і спрямовуючи їх у безпечне місце, ці дрони можуть значно знизити шкоду, що завдається інфраструктурі.

Крім захисту, NTT планує використовувати енергію, отриману від цих керованих ударів блискавки. Хоча уловлювання і зберігання такої величезної енергії пов'язане зі значними технічними труднощами, ця концепція відкриває нові можливості для досліджень у галузі поновлюваних джерел енергії.

Середньостатистична блискавка несе в собі близько мільярда джоулів енергії, що достатньо для забезпечення енергією невеликого міста протягом дня.

У Японії блискавки щорічно завдають збитків на суму від 650 мільйонів до 1,3 мільярда доларів. Інновація NTT може не тільки зменшити ці втрати, а й перетворити блискавку з небезпечного природного явища на потенційний енергетичний ресурс. Оскільки зміна клімату збільшує частоту та інтенсивність штормів, такі попереджувальні заходи стають дедалі важливішими.

Незважаючи на необхідність подальших випробувань і розробок, безпілотник NTT, що спрямовує блискавки, є значним кроком на шляху інтеграції передових технологій із природними явищами, що може змінити взаємодію суспільства із силами природи та отримання з неї користі.

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