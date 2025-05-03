Час сповільнюється на 9% для людини за певних умов: учені розповіли за яких

Час, проведений за фізичними вправами, часто здається повільнішим, ніж зазвичай, і нещодавнє наукове дослідження показує, що це відчуття не лише психологічне. Дослідники підтвердили, що під час фізичних навантажень люди схильні неправильно оцінювати перебіг часу, що призводить до того, що тренування здається їм тривалішим, ніж воно є насправді.

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Про це пише Popular Mechanics.

У контрольованому експерименті з використанням стаціонарного велосипеда учасники постійно оцінювали час як такий, що йде швидше, ніж насправді, що свідчить про відчутну розбіжність між реальним і сприйманим часом під час тренування.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Brain and Behavior, взяли участь 33 людини, які пройшли 4000 метрів на велосипеді. Їх попросили оцінити 30-секундні інтервали в п'яти різних точках: перед стартом, на 500 м, 1500 м, 2500 м і після фінішу.

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Кожен учасник пройшов три варіанти випробування: один поодинці, один проти віртуального суперника і один в активних перегонах, щоб спробувати перемогти. У всіх умовах учасники недооцінювали справжню тривалість 30 секунд на 8-9%, що говорить про те, що їхнє сприйняття часу постійно змінюється під впливом фізичних навантажень.

Дослідники виявили, що присутність конкурента або збільшення зусиль, спрямованих на перемогу, суттєво не змінили сприйняття часу. Цей результат спростовує припущення про те, що вищі ставки або змагальний тиск можуть загострити його розрахунок.

Навіть коли фізичні зусилля учасників зростали, їхня здатність відстежувати час залишалася однаково спотвореною. Команда дійшла висновку, що тільки фізичне навантаження, а не змагальний контекст, найімовірніше, було основним фактором, що впливає на внутрішній годинник учасників.

Це дослідження робить внесок у ширше розуміння того, як фізичні вправи впливають на працездатність людини, особливо в тих видах спорту, де темп має вирішальне значення.

Спортсмени значною мірою покладаються на своє відчуття часу, щоб ефективно розподіляти зусилля, а помилки у сприйнятті часу можуть призвести до неправильного витрачання енергії. Елітні плавці, такі як Майкл Фелпс, наприклад, використовують докладні методи ментальної репетиції для поліпшення точності темпу, розуміючи, що неправильне визначення часу може коштувати перемог і рекордів.

Незважаючи на невеликий розмір вибірки, дослідники відзначили новизну використаних методів і закликали до подальшого вивчення цього фактора. Вони запропонували в майбутньому вивчити, чи можуть впливати на сприйняття часу інші змінні, як-от тривалість тренування або використання підказок із довкілля, наприклад освітлення з таймером.

Отримані результати можуть стати практичним інструментом для спортсменів, які прагнуть оптимізувати свої результати за рахунок поліпшення внутрішнього відчуття часу.

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