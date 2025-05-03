Учені знайшли причину ожиріння десятків мільйонів людей: нею виявилися певні препарати

Широко поширений засіб для зняття тривоги і депресії може приховувати під собою проблеми зі здоров'ям іншого роду. Тоді як мільйони людей покладаються на антидепресанти, щоб стабілізувати своє психічне здоров'я, нові дані свідчать про те, що ці ліки можуть непомітно сприяти поступовому набору ваги.

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Про це пише Daily Mail.

Це відкриття стало результатом значного дослідження, в якому взяли участь тисячі дорослих людей, звернувши увагу на побічний ефект, на який багато хто досі не звертав уваги.

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Дослідники з госпіталю дель Мар і Університету Помпеу Фабра в Барселоні протягом шести років спостерігали за більш ніж 6 000 дорослих віком від 35 до 79 років, відстежуючи зміни у вазі на тлі прийому антидепресантів.

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Доктор Габріела Лугон, один з основних авторів роботи, опублікованої в журналі Frontiers in Psychiatry, зазначила, що люди, які приймали антидепресанти, набирали удвічі більше маси тіла, ніж ті, хто не використовував ці препарати, навіть з урахуванням дієти, звичок до фізичних вправ і загального психічного здоров'я.

Дослідження показало, що майже кожен четвертий учасник, який приймав антидепресанти, додав у вазі понад 5% — цей показник пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку діабету, серцевих захворювань і проблем із суглобами.

Аналіз цифр виявив чітку закономірність: у новачків, які приймають антидепресанти, середній приріст ваги становив 2,5%, тоді як у тих, хто приймав препарати тривалий час, тобто вже на момент початку дослідження, він становив близько 1,7%.

Водночас учасники, які ніколи не приймали антидепресанти, додали у вазі набагато менше — лише 0,8%. Хоча за час дослідження вагу набрали всі групи, найбільш різке збільшення ваги було пов'язане з прийомом антидепресантів. Вчені вважають, що найбільшому ризику піддаються ті, хто приймає антидепресанти тривалий час: постійне приймання ліків серйозно підвищує ймовірність ожиріння.

Першопричина, поки що не вивчена, вказує на серотонін — хімічну речовину мозку, на яку спрямована дія селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), таких як прозак і золофт. Хоча ці препарати спочатку стримують апетит, підвищуючи рівень серотоніну, мозок поступово адаптується, що призводить до стану, відомого як серотонінова резистентність.

Це зрушення може викликати потяг до продуктів з високим вмістом вуглеводів або цукру, що з часом призводить до набору ваги. Доктор Віктор Перес, завідувач відділення психіатрії в госпіталі дель Мар, наголосив, що не всі антидепресанти несуть однаковий ризик, але деякі види, такі як міртазапін і пароксетин, особливо часто асоціюються зі значним збільшенням ваги.

З огляду на те, що від депресії та тривоги страждають сотні мільйонів людей у всьому світі, балансування між користю для психічного здоров'я та побічними фізичними ефектами залишається делікатним. Хоча збільшення ваги є однією з найпоширеніших причин припинення прийому антидепресантів, лікарі застерігають від різкої відміни через ризик виникнення серйозних симптомів — від перепадів настрою до небезпечних "мозкових розрядів".

"Мозкові розряди", які часто описуються пацієнтами як раптові відчуття в голові, схожі на електричні удари, є поширеним симптомом відміни під час припинення прийому антидепресантів. Ці короткочасні, але відчутні удари можуть відчуватися як спалахи електрики або швидкі поштовхи, які на мить порушують мислення або рівновагу, і хоча в довгостроковій перспективі вони не є небезпечними, під час зміни препарату вони можуть викликати глибокий дискомфорт і тривогу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.